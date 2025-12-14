Logo O POVO+
Mutirão oferta mais de mil atendimentos a pacientes do SUS
Mutirão oferta mais de mil atendimentos a pacientes do SUS

Ministros Alexandre Padilha e Camilo Santana participaram da abertura do evento
Ação contempla os que já estão na fila de regulação aguardando atendimento, tanto no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) quanto na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac) (Foto: FÁBIO LIMA)
Foto: FÁBIO LIMA Ação contempla os que já estão na fila de regulação aguardando atendimento, tanto no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) quanto na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac)

O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), integrante do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizou neste sábado, 13, mutirão de procedimentos, oferecendo exames, consultas e cirurgias para pacientes que estavam na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação faz parte do "Dia E - Ebserh em Ação", da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em parceria com o programa "Agora Tem Especialistas", do Ministério da Saúde, e contemplou também pacientes na fila da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac). 

"A maternidade ofertará uma série de procedimentos essenciais na área da saúde da mulher, como colposcopia, histeroscopia diagnóstica, inserção de DIU e implante subdérmico, além de mamografias, ultrassonografias e consultas em ginecologia. São ações que reforçam nossa missão de cuidado integral, qualificado e humanizado às mulheres em diferentes fases da vida", afirmou o gerente de Atenção à Saúde da Meac-UFC/Ebserh, Edson Lucena.

No lançamento do evento, estiveram presentes os ministros da Saúde e da Educação, Alexandre Padilha e Camilo Santana (PT), respectivamente. Representando o Ceará estavam o governador Elmano de Freitas (PT) e a secretária de saúde do Estado, Tânia Mara, além do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Divididos em diversas especialidades, os pacientes começaram a chegar ao Hospital das Clínicas por volta das seis horas da manhã, após terem sido convocados no decorrer da semana. A previsão é que seriam realizados até 1.400 procedimentos durante o dia.

A Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, sob gestão da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), também aderiu ao mutirão, de acordo com o ministro Alexandre Padilha, que compareceu à coletiva de imprensa no Walter Cantídio.

Alexandre Padilha disse que era o "maior mutirão nacional da história do Sistema Único de Saúde" e detalhou sobre o programa do Governo Federal.

"Os governos estaduais e municipais têm sido grandes parceiros do programa, mas um fator importante na mobilização é que o Ministério da Saúde criou essa tabela diferenciada que paga até três vezes mais por uma cirurgia. É um estímulo para que as Santas Casas possam participar deste mutirão", destacou Padilha.

Após a coletiva, os representantes adentraram o Centro de Pesquisas e Ilhas do Hospital Universitário Walter Cantídio para uma visita, em que fizeram a entrega da placa do programa "Agora Tem Especialista". (Mariana Fernandes)

