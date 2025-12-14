Papicu terá ponto de apoio para motoristas e motociclistas de aplicativos

Foto: Reprodução/ Prefeitura de Fortaleza/ Marcos Moura ￼FORTALEZA terá primeiro ponto de apoio para motoristas e motociclistas de aplicativo

A Prefeitura de Fortaleza deve implantar, até o fim deste ano, o primeiro ponto de apoio voltado exclusivamente a motoristas e motociclistas de aplicativo.Batizado de Paradinha, o espaço será instalado sob o viaduto Deputado Jackson Pereira, no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Engenheiro Santana Júnior, no bairro Papicu.

A proposta busca oferecer melhores condições de trabalho a profissionais que passam longas horas nas ruas da Capital. No local, os trabalhadores terão acesso a água potável, banheiros, tomadas para carregamento de celulares, serviço de calibragem de pneus e área adequada para descanso. Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a iniciativa faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas à valorização da categoria.

Entre as medidas já adotadas estão a redução do IPVA para motocicletas de até 160 cilindradas, a ampliação das faixas azuis e a regulamentação da atividade de motociclistas por aplicativo no município. O presidente da Etufor, George Dantas, destacou que o transporte por aplicativo já se consolidou como um dos principais meios de deslocamento da população fortalezense, o que exige atenção do poder público às condições enfrentadas pelos trabalhadores do setor.



