PL Antifacção avança no Congresso

Com apoio da base e da oposição, o Senado Federal aprovou na quarta-feira, 10, o PL Antifacção, projeto que endurece o combate a facções criminosas no Brasil. O relator Alessandro Vieira (MDB-SE) retomou propostas do projeto original e incluiu novos pontos como: um novo tributo sobre casas de apostas online, as bets, para financiar investimentos em segurança pública e penas de até 120 anos para líderes. Texto irá retornar à Câmara. Os detalhes do texto figuraram em matéria e na manchete da edição de quinta-feira, 11, do O POVO.