Praça Cultural São Pedro é inaugurada e marca início do novo Campus Iracema da UFC

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,26.09.2025: Obra da UFC no hotel São Pedro. (Fotos Fabio Lima)

O terreno do antigo Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, deu lugar oficialmente à Praça Cultural São Pedro. A inauguração do espaço ocorreu na tarde deste sábado, 13. O equipamento, gerenciado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), será temporário até que seja iniciada a construção do Centro de Artes, Cultura e Eventos da UFC no local.

A iniciativa busca dar uso imediato ao terreno. A estimativa da UFC é que a Praça permaneça em funcionamento por um período de até dois anos e meio. Um evento foi realizado para marcar a inauguração do espaço e reuniu moradores dos arredores da Praia de Iracema, alunos e servidores da Universidade Federal do Ceará, além de pessoas apaixonadas por música.

Durante a inauguração, o reitor da UFC, Custódio Almeida, destacou o simbolismo da abertura da praça. “Esse momento significa a chegada da Universidade Federal do Ceará à Praia de Iracema, no novo Campus de Iracema. Outros equipamentos virão, então a tendência é que esse espaço se torne também, além de tudo o que ele já é — para o entretenimento, para o glamour da cidade, para o turismo —, um espaço universitário”, disse.”, afirmou.

Ele destacou que as obras do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), localizados no local do Acquario Ceará, já estão em andamento, o que deve transformar a Rua dos Tabajaras em uma “rua universitária”.

Custódio também anunciou o lançamento de um concurso nacional para a escolha do projeto do prédio definitivo do Centro Cultural, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). “Quando tudo estiver pronto — projeto pronto, licitação pronta — a praça vai precisar ser desmontada para que o prédio seja erguido”, explicou.

A praça já conta com pavimentação em pedras intertravadas, áreas ajardinadas, gradis, iluminação e alguns bancos. A área, que tem mais de 2 mil metros quadrados, ainda está em fase de finalização das obras.

“Ainda estão faltando alguns mobiliários. A gente quer, por exemplo, ter espaços onde possamos ter uma lanchonete, banheiros. A gente quer deixar um pequeno palco já pronto para pequenas apresentações”, afirmou o pró-reitor de Cultura da UFC, Sandro Gouveia.

Segundo Gouveia, a proposta é que a praça funcione como uma “agenda aberta”. “Não é só a universidade que vai pautar a praça. [...] Já tivemos conversas com a Prefeitura, com o Sesc e com o Governo do Estado. O grupo CDL também já disse que quer fazer a extensão do Natal de Luz, no ano que vem, aqui conosco. Então as perspectivas são muito boas”, comentou.

O projeto da Praça ainda prevê bicicletário, estacionamento, e espaços destinados a apresentações culturais e artísticas de diferentes linguagens.

Noite de programação musical

A programação de inauguração contou com apresentação da Orquestra Sinfônica da UFC, que levou ao público o espetáculo “Divas do Pop”, com repertório de artistas do pop nacional e internacional, como Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Shakira e Anitta, reunindo 40 instrumentistas e as cantoras Bárbara Nery, Brenda Rio, Carol Solon, Cintia Duarte, Érica Albernaz, Júlia Sampaio e Keithy Owl.

Em seguida, ocorreu a festa de fim de ano do programa Frequência Beatles, da Rádio Universitária FM 107.9, com o show “Revolution”, da banda The Shout Beatles Celebration, que percorreu diferentes fases da banda britânica e incluiu versões em português.

O engenheiro Francisco Antônio Braz José, 64, compartilhou sua percepção sobre a transformação do local. "O prédio do São Pedro estava totalmente abandonado, um ponto extremo, sem perspectiva de recuperação. Agora, ficou um local aprazível, um espaço que eu acredito que terá utilidade. Embora ainda não seja a utilização definitiva, se a UFC der continuidade a esse espaço cultural, vai ser uma coisa muito boa, algo realmente para aproveitar."

Já Audizio Vasconcelos, 63, aguardava com empolgação as apresentações musicais. “Eu sou fã dos Beatles. Sou ouvinte do programa da Rádio Universitária durante a semana e, principalmente, aos sábados, e sempre faço questão de acompanhar essas apresentações. Já vi esse evento várias vezes, tanto na Concha Acústica quanto em outros espaços, e eu sempre vou", relata.

Histórico do terreno do Edifício São Pedro

Com risco de desmoronamento após décadas sem revitalizações, o Edifício São Pedro foi demolido pela Prefeitura de Fortaleza em maio do ano passado e, no mês seguinte, o terreno foi cedido à UFC pela Superintendência de Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE).

Embora o projeto de uso temporário já estivesse pronto desde setembro de 2024, as obras só começaram em setembro de 2025, após a revogação de uma liminar judicial que impedia a destinação pública da área. A decisão foi revertida após recurso da UFC aceito por unanimidade pelo TRF-5, o que autorizou a SPU-CE a dar continuidade aos processos legais e liberou o uso do espaço pela universidade.