Cratera se abre na av. Leste Oeste e tumultua trânsito; veja vídeo

Uma cratera se abriu e tumultuou o trânsito da avenida Leste Oeste, no bairro Pirambu, em Fortaleza, na tarde deste domingo, 14. As causas continuam sendo investigadas.

Conforme relatos de moradores, a cratera se abriu na via após o asfalto ceder no momento em que um motociclista passava pelo local.

No vídeo enviado ao WhatsApp do O POVO, é possível ver que o buraco possui um cano de água estourado. Diante da situação, motociclistas e motoristas evitavam o trecho, desviando pelo entorno e utilizando becos e ruas próximas.

Segundo relatos, sinais do problema começaram a ser percebidos ainda no dia anterior, quando o abastecimento de água na região passou a apresentar falhas.

“A água começou a faltar devagarinho, ficou bem fraquinha. A gente pensou que fosse algum problema da Cagece, mas não teve aviso de que ia faltar água”, afirmou um morador, que prefere não ser identificado.

Ele explica que situações semelhantes são recorrentes na região. “A Leste-Oeste é feita de areia embaixo. Passaram asfalto por cima, mas é tudo areia. Esse buraco aqui é um; mais lá na frente tem outro que abre todo ano, e mais na frente tem outro também. É só questão de tempo”, relata, acrescentando que a via recebe fluxo intenso de ônibus e carretas, o que pode agravar o problema.

No início da noite, o abastecimento de água na região seguia instável. Uma equipe da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) estava no local realizando os reparos na tubulação danificada.

Vazamento foi normalizado, informa Cagece

Procurada pelo O POVO, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que equipes técnicas foram enviadas para solucionar o vazamento no cruzamento da avenida Leste Oeste com rua Santa Rosa, em Fortaleza.

“O asfalto cedeu por razões que ainda estão sendo investigadas. Ao chegarem no local as equipes iniciaram os reparos de forma imediata, sinalizando o espaço e isolando a via", disse a companhia.

Conforme a Cagece, o abastecimento de água do bairro Pirambu e Cristo Redentor precisou ser paralisado, enquanto o sistema de esgoto seguiu operando normalmente.

Posteriormente, a Cagece informou que concluiu, no final da tarde do domingo, o reparo e o abastecimento nos bairros foi normalizado.

"Além do reparo, foi realizado o restauro da tubulação e do Poço de Visita (PV) do local. Durante a execução dos trabalhos, o sistema de esgoto operou normalmente", declarou.

A Companhia também explicou que a área seria fechada e limpa ainda no domingo. A recuperação do pavimento asfáltico está prevista para esta segunda-feira, 15.

