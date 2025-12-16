Wellington Sabóia recebe a Medalha Boticário Ferreira

Foto: Rubenio Lima/Divulgação Homenagem da Câmara ao vereador Wellington Sabóia

O vereador Wellington Sabóia recebeu, ontem, 15, a Medalha Boticário Ferreira, concedida pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A homenagem foi entregue pelo presidente da Casa, Léo Couto, e proposta pela vereadora Dayane Costa.

Autor de projetos e iniciativas voltadas à defesa da mulher e à proteção do direito do consumidor, ele foi homenageado pela contribuição para a construção de políticas públicas voltadas à cidadania na Capital.

O parlamentar também já assumiu a presidência do Procon Fortaleza, onde ampliou e fortaleceu as políticas de defesa do consumidor.

A Medalha Boticário Ferreira, maior comenda da Câmara, é concedida a personalidades que se destacam pelos relevantes serviços prestados à Cidade.



