PF cumpre 22 mandados contra tráfico de animais silvestres no Ceará e outros estados

Foto: Divulgação/PF Operação da PF mira combate a tráfico de animais silvestres

Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpre 22 mandados, sendo três de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão no Ceará e nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro contra tráfico de animais silvestres. As ações estão sendo realizadas na manhã desta terça-feira, 16, em nova fase da operação Aracê.

Conforme a PF, as investigação que resultaram na expedição dos mandados pela Justiça do Ceará teve início após a prisão em flagrante, em 2023, de um cearense pelo comércio ilegal de animais silvestres. A partir da análise do celular do alvo foi possível identificar o tráfico de animais.

Leia Mais | Operação policial bloqueia mais de R$ 3,6 mi e prende sete suspeitos no CE

Conversas revelaram a venda de aves, como em grupos voltados ao tráfico internacional, transporte e armazenamento de espécies silvestres. Ao todo, 54 policiais federais buscam na operação obter provas para conclusão do inquérito policial e interromper crimes ambientais em andamento.

A operação conta com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ainda não há confirmação de prisões.

A PF informou que os investigados poderão responder por crimes como tráfico interestadual de animais silvestres, maus-tratos, associação criminosa, receptação, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.