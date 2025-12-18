FDR lança livro em João Pessoa

A Fundação Demócrito Rocha (FDR), por meio das Edições Demócrito Rocha (EDR), lançou ontem, 17, o livro "Curando Traumas", da terapeuta e professora Efu Nyaki. O evento, realizado em João Pessoa (PB), foi gratuito e aberto ao público. A obra marca a chegada ao Brasil da versão em português do livro, com o prefácio escrito por Peter A. Levine, criador da Experiência Somática, uma abordagem de consciência corporal voltada à cura do trauma. Além da apresentação do livro, o público participou de um bate-papo com Efu Nyaki, que é especializada em Experiência Somática e Constelação Familiar. Natural da Tanzânia, a autora vive há 30 anos em João Pessoa.