Gin, cachaça e vodka: mais de 237 mil litros de bebidas são apreendidos no Ceará

Foto: Reprodução/ Mapa As bebidas apreendidas foram produzidas em estabelecimentos sem registro ou em condições sanitárias inadequadas.

Mais de 200 mil litros de bebidas alcoólicas (principalmente gin, cachaça, vodka, cajuína e licor) foram apreendidos na Serra da Ibiapaba e em Fortaleza. Operação Dose Limpa, do Ministério Público do Estado (MPCE), fiscalizou, em outubro e em dezembro, locais suspeitos de fabricar bebidas sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

LEIA MAIS | Cerca de 200 mil litros de bebidas com suspeita de adulteração são apreendidos



Na segunda etapa da ação, realizada nos dias 4 e 5 de dezembro, foram apreendidos 21.230,25 litros de bebidas alcoólicas irregulares e destruídos mais de 5 mil litros de produtos considerados impróprios para consumo.



A primeira etapa da operação, denominada Dose Limpa I, ocorreu nos dias 22 e 23 de outubro.

O Ceará registrou 17 suspeitas de intoxicação por metanol. Todas as suspeitas notificadas no Estado, foram descartadas, após investigação pelas equipes de Vigilância em Saúde, em articulação com as unidades hospitalares e a Polícia Forense do Ceará (Pefoce).

Na ocasião, foram apreendidos 216 mil litros de bebidas, entre cachaça, vodka, gin, whisky e conhaque, produzidas em estabelecimentos sem registro ou em condições sanitárias inadequadas.



Outros insumos utilizados na fabricação irregular, como corantes, rótulos e álcool, também foram recolhidos.



No Brasil, todas as bebidas alcoólicas, incluindo as artesanais, como licores, obrigatoriamente devem ter registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para serem fabricadas e comercializadas legalmente.



A Operação Dose Limpa II contou com a atuação integrada dos seguintes órgãos:

