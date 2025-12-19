No Nordeste, 84% da população pretende fazer compras no Natal, conforme levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, encomendado pela 99pay, conta digital da 99. Mas, o comportamento do consumidor revela um cenário de maior cautela, planejamento financeiro e uso intensivo de meios digitais de pagamento. De acordo com a pesquisa, 73% dos nordestinos afirmam ter se planejado financeiramente para os gastos natalinos, enquanto 77% já estão se organizando para arcar com as despesas do começo do ano, como impostos, material escolar e contas fixas. (Isabella Pascoal, especial para O POVO)