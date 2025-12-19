TikTok firma acordo para criar empresa conjunta americana e evitar exclusão

Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP TikTok está no centro da batalha entre Estados Unidos e China

O TikTok afirmou que assinou um acordo de joint venture com investidores que lhe permitirá continuar operando nos Estados Unidos, onde enfrentou uma ameaça de concessão por ter propriedade chinesa, informaram veículos da imprensa americana nesta quinta-feira (18).

Segundo um memorando interno relatado por Bloomberg e Axios, o grupo chinês ByteDance, proprietário do TikTok, ganha com cerca de 20% da nova estrutura, que tem como principais investidores a Oracle, a Silver Lake e a empresa MGX, com sede em Abu Dhabi.

O acordo confirma em grande parte um anúncio feito em setembro pela Casa Branca, que afirmou que a nova empresa atenderia aos requisitos de uma lei de 2024 que ameaça proibir o TikTok nos Estados Unidos caso a ByteDance continue como acionista majoritário.