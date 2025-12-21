PL da Dosimetria passa no Senado

Foto: o povo Capa

O Senado Federal aprovou o projeto de lei (PL) da Dosimetria, que reduz penas dos condenados pelo 8 de Janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve vetá-lo. O Congresso pode votar para derrubar os vetos presidenciais. Os detalhes de como governo e oposição costuraram um acordo, que permitiu a aprovação do PL que reduz incentivos fiscais e taxa Bets e Fintechs, figuraram em matéria assinada por João Paulo Biage e na manchete da edição de quinta-feira, 18, do O POVO.