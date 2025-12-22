Restaurante popular com mil refeições gratuitas abre nesta segunda

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ￼RESTAURANTE atenderá prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará vão inaugurar, nesta segunda-feira, 22, um Restaurante Popular no Centro da Capital, com a oferta diária de 1.000 refeições destinadas, prioritariamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade social.



LEIA TAMBÉM | Elmano diz que investimento público em 2026 será o maior da história

O equipamento começa a funcionar após cerimônia marcada para às 13h, na Rua Pedro I, nº 461.



A iniciativa integra o programa FORtaleCE, que reúne ações conjuntas entre Estado e Município voltadas ao desenvolvimento da cidade, e faz parte do Plano Fortaleza Inclusiva, voltado à ampliação de políticas sociais na Capital.



O restaurante funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, no sistema de bandejão.



As refeições gratuitas serão destinadas a pessoas assistidas por equipamentos da rede socioassistencial, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e Centros Pop, voltados ao atendimento da população em situação de rua.



Para ter acesso gratuito ao serviço, será necessária uma avaliação técnica prévia realizada por profissionais desses equipamentos, que irão emitir uma carteira com validade de até quatro meses, podendo ser renovada mediante nova análise.



LEIA TAMBÉM | Alece aprova orçamento estadual de R$ 48,2 bilhões para 2026

Além do atendimento gratuito, o Restaurante Popular também contará com uma modalidade paga, voltada a moradores de Fortaleza. Nesse caso, o valor da refeição será de R$ 2,00, mediante apresentação de comprovante de residência atualizado e emissão de uma carteira específica para a categoria.



De acordo com a gestão municipal, a medida busca garantir organização no acesso ao serviço e assegurar que o benefício chegue a quem realmente reside no município e necessita de suporte alimentar.

A ação conta com apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio Ceará), responsável por viabilizar a distribuição diária das refeições.



Serviço



Inauguração do Restaurante Popular



Data: 22 de dezembro (segunda-feira)

Horário: 13h

Local: Rua Pedro I, 461 – Centro

