Logo O POVO+
Brasil encerra 2025 na 5ª posição do ranking de seleções da Fifa
Comentar
Farol

Brasil encerra 2025 na 5ª posição do ranking de seleções da Fifa

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Vini Jr. comemora gol marcado pela Seleção diante do Paraguai (Foto: Frederic J. Brown/AFP)
Foto: Frederic J. Brown/AFP Vini Jr. comemora gol marcado pela Seleção diante do Paraguai

 

O Brasil encerra o ano de 2025 na 5ª colocação do ranking de seleções da Fifa, anunciou a entidade máxima do futebol nesta segunda-feira (22). A Espanha aparece na liderança da lista, com a atual campeão mundial Argentina na vice-liderança e a França na 3ª posição.

A 4ª colocada é a Inglaterra, enquanto Portugal (6ª), Holanda (7ª), Bélgica (8ª), Alemanha (9ª) e Croácia (10ª) completam o Top 10.

Faltando pouco mais de seis meses para o início da Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho no México, no Canadá e nos Estados Unidos, foram reveladas também as posições dos adversários da seleção brasileira na primeira fase do Mundial.

O que você achou desse conteúdo?