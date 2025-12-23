Incêndio atinge área próxima à BR-116 e fumaça é vista em diversos bairros

Foto: AURÉLIO ALVES ￼INCÊNDIO foi controlado por uma equipe dos Bombeiros

Um incêndio foi registrado em Fortaleza, no início da tarde desta segunda-feira, 22, nas proximidades da BR-116. Uma densa fumaça preta tomou parte das vias da rodovia e pôde ser vista de diferentes bairros do entorno, como Cidade dos Funcionários e Luciano Cavalcante.

As equipes dos Bombeiros encontram-se no local realizando o combate às chamas. Até o momento, não há confirmação de vítimas.

Neto Souza, 34, conta que a mãe mora ao lado do terreno e que saiu correndo do trabalho quando soube do incêndio. "Uma vizinha ligou e eu vim correndo (...) Estamos vendo se vai ter outro [princípio] de incêndio, estou sempre em contato com os outros moradores", relata.

A dona de casa Aline Almeida, 29, conta que estava na rua quando o tumulto começou. "A gente viu o pessoal correndo e fomos olhar. As pessoas [estavam] querendo salvar os animais de dentro do terreno e depois ligamos para os Bombeiros, eles chegaram 40 minutos depois", conta.

Conforme a moradora, o espaço armazenava itens utilizados em eventos: "Ursos de festa do Papai Noel, [objetos] de acrílico, até a carruagem tava lá dentro", explicou.

Segundo ela, os vizinhos tentaram apagar o incêndio por conta própria, mas não conseguiram. "Algumas crianças antes estavam brincando e soltaram algumas bombas lá dentro. Como tinha material inflamável, pegou fogo", disse Aline.

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) informou que foi acionado por volta das 12h36min para um atendimento na Rua José Leon, nº 940, nas proximidades do Posto Cidade, na Rua Desembargador Gonzaga.

Segundo informações iniciais, trata-se de um incêndio em um galpão que armazena diversos pertences, possivelmente materiais classificados como sucata.

O CBMCE orienta que a população mantenha distância da área isolada e acione o número 193 em caso de emergência. (Com informações de Mirla Nobre)