Mil vagas são ofertadas no Viradão do Emprego nesta terça-feira, 23, em Fortaleza

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Ação do Viradão do Emprego amplia acesso ao mercado de trabalho para jovens e públicos prioritários

Acontece nesta terça-feira, 23 de dezembro, a oferta de mil vagas de emprego no segmento de atendimento ao cliente, por meio da iniciativa Viradão do Emprego.

O evento é uma parceria entre a Secretaria do Trabalho do Governo do Ceará (SET), a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e a empresa Almaviva Experience.

Não há exigência de experiência profissional. Para concorrer às vagas, é necessário apenas ter o ensino médio completo.

As oportunidades representam uma chance para quem busca o primeiro emprego, especialmente para públicos prioritários, como jovens e pessoas LGBTQIAPN+.

O Viradão do Emprego será realizado no Cuca José Walter, com programação também nos dias 29 e 30 de dezembro.

Durante o evento, também será oferecido o cadastro no programa VaiVem Trabalhador, que garante 40 passagens gratuitas por mês no transporte público — ônibus, metrô e vans — na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), destinadas a pessoas desempregadas que buscam emprego em município diferente do de residência.

Os interessados devem comparecer ao local portando registro geral (RG), CPF, Carteira de Trabalho (física ou digital), comprovante de endereço e currículo atualizado.



Serviço

Quando: abertura acontece terça-feira, 23 de dezembro das 8 horas às 16 horas



abertura acontece terça-feira, 23 de dezembro das 8 horas às 16 horas Onde: Cuca do José Walter (R. 69 - Prefeito José Walter)



