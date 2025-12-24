Feliciano toma posse no Ministério do Turismo e diz que Pasta será 'casa' de Motta

Foto: Ricardo Stuckert/PR 23.12.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de transmissão de cargo e posse do Ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR

O novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, afirmou nesta terça-feira, 23, que a Pasta será a "casa" do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Feliciano distribuiu afagos a Motta, que o indicou para o cargo, e disse que a mudança no ministério é um "reflexo incontestável" da "discreta, mas inegável forte liderança" dele.

"Presidente Hugo, um paraibano assumir um Ministério da República é um reflexo incontestável da sua discreta, mas inegável, forte liderança. O Ministério do Turismo é a sua casa, porque a Paraíba é grata pelo seu apoio", afirmou nesta terça-feira o novo ministro.

No primeiro discurso como ministro, Feliciano prometeu que trabalhará para trazer um Turismo "mais inclusivo e acessível" aos brasileiros. Ele ainda elogiou Lula e disse que o petista "não é só um presidente, mas um marco histórico no mundo".

Gustavo Feliciano é ex-secretário de Turismo da Paraíba e é filho do deputado federal Damião Feliciano (União-PB). O novo ministro foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). A escolha dele foi feita também pelo União Brasil, que detém o comando do ministério, para assumir a vaga.

Além de Motta e Damião Feliciano, participou da reunião com Lula, na quinta-feira, 18, que definiu o novo chefe do Turismo, o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA).