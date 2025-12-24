Lançamento do caderno literário "Natal, Beleza e Poesia"

O POVO lança, nesta hoje, 24, o caderno literário "Natal, Beleza e Poesia", encartado na edição impressa do jornal. A publicação especial conta com oito páginas e reúne textos de 45 poetas e escritores, incluindo integrantes das Academias de Letras do Ceará, em uma celebração da literatura, da sensibilidade e do espírito natalino. O projeto, organizado e editado anualmente pela jornalista Lêda Maria F. Souto, tem realização do O POVO e propõe um encontro entre poesia, reflexão e espiritualidade, inspirado no simbolismo do Natal e na mensagem de paz anunciada pelo nascimento do Menino Jesus. Com capa e ilustrações assinadas por Alessandro Muratori e Jansen Lucas, a edição convida leitores, colaboradores e anunciantes a compartilharem beleza

e encantamento.