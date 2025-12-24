Mais de 3.700 policiais e bombeiros militares são promovidos no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA ￼SOLENIDADE aconteceu no Centro de Eventos

Um total de 3.770 policiais e bombeiros militares foram promovidos de patente no Ceará. Destes, 2.532 militares que atuam em Fortaleza e na Região Metropolitana receberam a nova patente em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 23, no Centro de Eventos do Ceará, na Capital. Entre os promovidos, estão 2.403 policiais e 129 bombeiros.

O evento reuniu oficiais e praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, além de suas famílias.

A solenidade também reuniu autoridades estaduais, entre elas o governador Elmano de Freitas (PT), a vice-governadora Jade Romero, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, o ex-governador Lúcio Alcântara, além do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, coronel Cláudio Barreto, e do comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Sinval Sampaio.

Durante a cerimônia, o governador Elmano de Freitas destacou o impacto das ações dos profissionais de segurança na vida da população.

“Eu espero mesmo que os senhores tenham muito orgulho do que têm feito em prol do povo cearense. Quero dizer que a patente que os senhores recebem é muito justa. No olhar da população que acompanha o trabalho de vocês, esse reconhecimento se traduz, muitas vezes, no choro de uma mãe que teve a vida do filho salva ou na gratidão de uma família que não precisou lamentar a perda de um ente querido graças à atuação dos senhores”, destacou.

O governador também agradeceu o apoio das famílias aos profissionais promovidos. “Esses policiais e bombeiros são hoje promovidos Graças a muita força que recebem dos familiares que aqui estão e dos que aqui não podem não puderam estar.”

A vice-governadora Jade Romero ressaltou a presença feminina nas corporações. “As mulheres que estão aqui nesta cerimônia, também tendo a oportunidade em uma corporação que é ainda muito masculina, mostrar a nossa força e mostrar também a honra que nós temos enquanto mulheres de servir aos cearenses”.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, destacou o caráter profissional da progressão na carreira. “A promoção é o justo reconhecimento pela carreira que os senhores trilharam. Portanto, promovidos, parabéns. É uma honra estar aqui ao lado de todos os senhores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, arriscando nossas vidas todos os dias para proteger a nossa população.”

O secretário também apresentou dados sobre a atuação das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado. Segundo ele, entre janeiro e novembro de 2025, 2.697 pessoas foram presas por homicídio no Ceará, muitas delas ligadas a facções criminosas.

Ainda de acordo com Roberto Sá, 2.320 integrantes de organizações criminosas foram presos no período, o que representa um aumento de 96% em relação ao ano anterior. Em Fortaleza, o crescimento chega a 160%.

“Talvez, os senhores e as senhoras promovidos não tenham a compreensão do tamanho do trabalho que executam. Talvez vocês chamem de serviço quando vão sair. Talvez vocês chamem de trabalho. Mas, ao final das contas, vocês saíram para proteger o povo cearense”, declarou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sinval Sampaio.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Cláudio Barreto, afirmou que as promoções representam reconhecimento institucional. “Um gesto que fortalece a tropa e renova a esperança de cada família que caminha junto com a corporação.”

Entre os promovidos estava o 2° sargento da Polícia Militar, Elizeu Soares. Com 16 anos de carreira militar, ele ingressou no concurso de 2009 com o Programa Ronda do Quarteirão. “De lá pra cá, foi uma caminhada árdua, mais de dez anos atuando diretamente na rua”, relata.

Ele levou sua filha, a pequena Maria Rita, de apenas seis anos, para presenciar a solenidade. “Hoje estou atuando no Colégio da Polícia Militar, onde a minha filha estuda. E aí é uma felicidade dupla. Estou servindo dentro da estrutura dos colégios da Polícia Militar e, ao mesmo tempo, tendo a minha pequena lá, participando do dia a dia”.

O 2° sargento da Polícia Militar, Elizeu Soares, e sua filha, Maria Rita, de seis anos Crédito: FÁBIO LIMA

Já o capitão Roberto Abreu se dedica há 31 anos a carreira de Bombeiro Militar. Ele descreve o momento como “uma grande honra”. “O nosso trabalho é árduo, mas é muito prazeroso. Esse é um momento de satisfação para mim e para minha família”, diz.

Outros 1.200 são promovidos no Interior do Estado

Ainda na tarde desta sexta-feira, 23, será realizada outra solenidade de promoção no município do Crato. Na ocasião, 646 militares serão promovidos, sendo 633 policiais e 13 bombeiros. O evento ocorre no Ginásio Poliesportivo da Universidade Regional do Cariri (Urca).

Já na noite da ultima quinta-feira, 22, a solenidade aconteceu em Sobral, com a promoção de 592 militares, sendo 587 policiais e cinco bombeiros.