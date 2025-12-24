Portaria do MEC transforma Centro Universitário em Universidade Christus

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO ￼PORTARIA foi assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana

O Centro Universitário Christus passa a integrar a categoria de universidades do País, após assinatura de portaria pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta terça-feira, 23. Credenciada como Universidade Christus, a instituição possui 23 cursos de graduação, mais de 50 especializações, quatro programas de mestrado e três de doutorado.

A nova titulação é concedida depois de três décadas de atuação no ensino superior do Estado. De acordo com informe do Ministério da Educação (MEC), as universidades e centros universitários possuem autonomia e seus regimentos não estão sujeitos à prévia aprovação pelo poder público.

No Índice Geral de Cursos (IGC), utilizado pelo MEC para medir o desempenho das instituições, o centro universitário já apresentava um resultado positivo. A mesma pontuação agora é atribuída à Universidade Christus.

“É com imenso orgulho que recebemos esse reconhecimento. É a confirmação de que nosso compromisso com a excelência trouxe resultados concretos. E esse é só o começo de uma nova etapa”, ressalta José Rocha, reitor da Universidade Christus.

A mudança foi autorizada por meio da Portaria MEC nº 891, de 23 de dezembro de 2025, credenciando a universidade por um período estimado de 10 anos, conforme decisão homologada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).



A atualização também foi compartilhada no perfil da Unichristus nas redes sociais: "Hoje, 23 de dezembro, a educação superior do Ceará celebra um marco histórico", comemora o comunicado.