Logo O POVO+
Dois fuzis são apreendidos pela PM em baile funk na Barra do Ceará
Comentar
Farol

Dois fuzis são apreendidos pela PM em baile funk na Barra do Ceará

Uma pistola com carregador estendido também foi apreendida. Policiais foram recebidos a tiros e arremessos de garrafa. Não houve prisão de suspeitos
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Dois fuzis e uma pistola foram apreendidos pela PM durante a dispersão de um baile funk na madrugada de Natal na Barra do Ceará (Foto: Divulgação/PM-CE)
Foto: Divulgação/PM-CE Dois fuzis e uma pistola foram apreendidos pela PM durante a dispersão de um baile funk na madrugada de Natal na Barra do Ceará

Dois fuzis calibre 5.56 e uma pistola .9mm com carregador estendido foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) na madrugada desta quinta-feira, 25, na comunidade da Colônia, localizada na Barra do Ceará, em Fortaleza.

Conforme a PM-CE, era por volta das 2h20min quando equipes do 20º Batalhão foram acionadas para dispersar um baile funk que era realizado na travessa Vitória Régia. Seis viaturas foram até o local e foram recebidas a tiros e arremessos de garrafas.

Ainda de acordo com a PM, foi necessário utilizar munições de menor potencial ofensivo para conter a reação. “Após a estabilização da área, não foram localizados indivíduos portando ilícitos”, divulgou a corporação.

“Em uma busca minuciosa no perímetro, os policiais encontraram escondidos dois fuzis calibre 5.56, sendo um modelo AR-15 e um M4, ambos com carregadores e 30 munições do mesmo calibre, além de uma pistola .9mm”.

Leia mais

O armamento foi conduzido até o 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota, onde foi registrado o auto de apreensão.

O que você achou desse conteúdo?