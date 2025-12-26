Dois fuzis são apreendidos pela PM em baile funk na Barra do Ceará

Foto: Divulgação/PM-CE Dois fuzis e uma pistola foram apreendidos pela PM durante a dispersão de um baile funk na madrugada de Natal na Barra do Ceará

Dois fuzis calibre 5.56 e uma pistola .9mm com carregador estendido foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) na madrugada desta quinta-feira, 25, na comunidade da Colônia, localizada na Barra do Ceará, em Fortaleza.

Conforme a PM-CE, era por volta das 2h20min quando equipes do 20º Batalhão foram acionadas para dispersar um baile funk que era realizado na travessa Vitória Régia. Seis viaturas foram até o local e foram recebidas a tiros e arremessos de garrafas.

Ainda de acordo com a PM, foi necessário utilizar munições de menor potencial ofensivo para conter a reação. “Após a estabilização da área, não foram localizados indivíduos portando ilícitos”, divulgou a corporação.



“Em uma busca minuciosa no perímetro, os policiais encontraram escondidos dois fuzis calibre 5.56, sendo um modelo AR-15 e um M4, ambos com carregadores e 30 munições do mesmo calibre, além de uma pistola .9mm”.

O armamento foi conduzido até o 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota, onde foi registrado o auto de apreensão.