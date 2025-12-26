Logo O POVO+
Dom Gregório Paixão celebra missa de Natal para pessoas em situação de rua em Fortaleza
Dom Gregório Paixão celebra missa de Natal para pessoas em situação de rua em Fortaleza

Arcebispo de Fortaleza presidiu a missa nesta quinta-feira, 25, para os acolhidos da Casa do Povo da Rua, no Centro da Cidade, e fiéis da comunidade
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-12-2025: Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, celebra missa para pessoas em situação de rua, na Praça Figueiras de Melo . (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-12-2025: Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, celebra missa para pessoas em situação de rua, na Praça Figueiras de Melo . (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, presidiu na tarde desta quinta-feira, 25, a missa de Natal para a população em situação de rua da Casa do Povo da Rua, no Centro da Cidade. Fiéis de diversas localidades se uniram à celebração na praça Figueiras de Melo. 

O momento contou com uma ornamentação simples do altar da eucaristia e uma representação da família de Nazaré em que um casal entrou com a figura do menino Jesus, para relembrar seu nascimento, conceito máximo do Natal no cristianismo

Para um público que incluia pessoas em vulnerabilidade social, dom Gregório comentou durante a missa sobre a demanda de justiça social na sociedade.

"O mundo criado por Deus deve ser um mundo onde o Pão exista para todos. Deve ser um mundo onde todo mundo tenha direito de ingressar em uma casa, porque o próprio Jesus não teve condições de ingressar, pois disseram 'não há lugar'".

Sobre a importância da celebração, o arcebispo relembrou a passagem bíblica que afirma que o Evangelho "foi revelado aos pobres". E destacaou a importância de não ver as pessoas mais pobres "como invisíveis". 

"É uma questão de empatia e proximidade. Eles têm medo da gente, de que estamos investigando alguma coisa. Então, ganhamos a confiança e a amizade deles, e vamos ajudando com o que eles precisam, como alimentos e roupas", elenca o clérigo. 

Missa de Natal para pessoas em situação de vulnerabilidade social; veja a galeria de fotos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-12-2025: Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, celebra missa para pessoas em situação de rua, na Praça Figueiras de Melo . (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-12-2025: Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, celebra missa para pessoas em situação de rua, na Praça Figueiras de Melo . (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
