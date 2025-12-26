Dom Gregório Paixão celebra missa de Natal para pessoas em situação de rua em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-12-2025: Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, celebra missa para pessoas em situação de rua, na Praça Figueiras de Melo . (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, presidiu na tarde desta quinta-feira, 25, a missa de Natal para a população em situação de rua da Casa do Povo da Rua, no Centro da Cidade. Fiéis de diversas localidades se uniram à celebração na praça Figueiras de Melo.



O momento contou com uma ornamentação simples do altar da eucaristia e uma representação da família de Nazaré em que um casal entrou com a figura do menino Jesus, para relembrar seu nascimento, conceito máximo do Natal no cristianismo.

Para um público que incluia pessoas em vulnerabilidade social, dom Gregório comentou durante a missa sobre a demanda de justiça social na sociedade.

"O mundo criado por Deus deve ser um mundo onde o Pão exista para todos. Deve ser um mundo onde todo mundo tenha direito de ingressar em uma casa, porque o próprio Jesus não teve condições de ingressar, pois disseram 'não há lugar'".

Sobre a importância da celebração, o arcebispo relembrou a passagem bíblica que afirma que o Evangelho "foi revelado aos pobres". E destacaou a importância de não ver as pessoas mais pobres "como invisíveis".

"É uma questão de empatia e proximidade. Eles têm medo da gente, de que estamos investigando alguma coisa. Então, ganhamos a confiança e a amizade deles, e vamos ajudando com o que eles precisam, como alimentos e roupas", elenca o clérigo.

