Governo do Ceará abre crédito suplementar de 12,8 milhões para Fundo Estadual de Saúde
Governo do Ceará abre crédito suplementar de 12,8 milhões para Fundo Estadual de Saúde

Principal foco foi destinar recursos para atenção básica no Sertão de Sobral e para a melhoria da assistência hospitalar e ambulatorial na Grande Fortaleza
Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim, é um dos principais beneficiados
Foto: FÁBIO LIMA IHospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim, é um dos principais beneficiados

O governo do Ceará abriu crédito adicional suplementar ao orçamento de pouco mais de 12,8 milhões para o Fundo Estadual de Saúde. A informação foi publicada na edição desta quarta-feira, 24, do Diário Oficial do Estado.

Conforme a publicação, a medida considera a necessidade de realocar dotações orçamentárias do fundo, para remanejamento destinado ao pagamento de convênios, termos de ajustes e termos de fomentos com municípios e instituições filantrópicas, bem como despesas com contratos de gestão.

O montante foi alocado para fortalecer a rede de saúde em diferentes frentes e regiões. A
Secretaria Administrativo-Financeira (Seafi) recebeu a maior parte, cerca de R$ 6,7 milhões, focada em contribuições para a atenção básica no Sertão de Sobral e melhoria da assistência hospitalar e ambulatorial na Grande Fortaleza.

Já a Superintendência da Região do Sertão Central recebeu cerca de R$ 6 milhões, dos quais R$ 5,9 milhões são destinados à manutenção do Hospital Regional e o restante visa a aquisição de material permanente para a região do Sertão de Canindé.

Por sua vez, a Superintendência da Região Norte recebeu pouco mais de R$ 100 mil para a aquisição de material permanente de tecnologia da informação para o Litoral Norte e Serra da Ibiapaba.

Cortes

Para viabilizar essa suplementação, o governo realizou o corte de dotações que estavam previstas para outras unidades e programas, totalizando os mesmos R$ 12,8 milhões.

As principais reduções ocorreram no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), algo em torno de R$ 3,1 milhões; no Hospital de Saúde Mental de Messejana, cerca de R$ 2,8 milhões; Superintendência da Região Sertão Central, que teve anulação de R$ 5,9 milhões também vinculados à manutenção hospitalar; além do Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), que teve redução de aproximadamente R$ 55,8 mil.

