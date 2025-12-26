Governo do Ceará abre crédito suplementar de 12,8 milhões para Fundo Estadual de Saúde

Foto: FÁBIO LIMA IHospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim, é um dos principais beneficiados

O governo do Ceará abriu crédito adicional suplementar ao orçamento de pouco mais de 12,8 milhões para o Fundo Estadual de Saúde. A informação foi publicada na edição desta quarta-feira, 24, do Diário Oficial do Estado.

Conforme a publicação, a medida considera a necessidade de realocar dotações orçamentárias do fundo, para remanejamento destinado ao pagamento de convênios, termos de ajustes e termos de fomentos com municípios e instituições filantrópicas, bem como despesas com contratos de gestão.

O montante foi alocado para fortalecer a rede de saúde em diferentes frentes e regiões. A

Secretaria Administrativo-Financeira (Seafi) recebeu a maior parte, cerca de R$ 6,7 milhões, focada em contribuições para a atenção básica no Sertão de Sobral e melhoria da assistência hospitalar e ambulatorial na Grande Fortaleza.

Já a Superintendência da Região do Sertão Central recebeu cerca de R$ 6 milhões, dos quais R$ 5,9 milhões são destinados à manutenção do Hospital Regional e o restante visa a aquisição de material permanente para a região do Sertão de Canindé.

Por sua vez, a Superintendência da Região Norte recebeu pouco mais de R$ 100 mil para a aquisição de material permanente de tecnologia da informação para o Litoral Norte e Serra da Ibiapaba.

Cortes

Para viabilizar essa suplementação, o governo realizou o corte de dotações que estavam previstas para outras unidades e programas, totalizando os mesmos R$ 12,8 milhões.

As principais reduções ocorreram no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), algo em torno de R$ 3,1 milhões; no Hospital de Saúde Mental de Messejana, cerca de R$ 2,8 milhões; Superintendência da Região Sertão Central, que teve anulação de R$ 5,9 milhões também vinculados à manutenção hospitalar; além do Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), que teve redução de aproximadamente R$ 55,8 mil.

