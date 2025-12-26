Governo investe R$ 4,7 milhões na revitalização da cultura algodoeira com novo edital

Foto: CNA/Wenderson Araujo/Trilux ￼OBJETIVO é prover condições técnicas para que pequenos produtores

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (SDE) anunciou a abertura do Edital de Credenciamento nº 01/2025, voltado para o fortalecimento e a revitalização da produção de algodão no Estado.

Com um investimento previsto de R$ 4,7 milhões, o certame visa o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado para o fornecimento de sementes de algodão transgênico da variedade BRF 500 B2RF.

O projeto foca especificamente nas regiões do Sertão dos Inhamuns e Sertão Central, territórios que possuem uma tradição histórica na cotonicultura desde o século XVIII.

O objetivo central é prover condições técnicas para que pequenos produtores possam retomar a cultura do algodão com viabilidade econômica, especialmente em regime de sequeiro e condições de semiárido.

A escolha da semente BRF 500 B2RF é estratégica. Segundo os termos de referência do edital, esta variedade de algodão de fibra média é adaptada ao Cerrado brasileiro e apresenta alta tecnologia, incluindo resistência a lagartas e tolerância ao herbicida glifosato.

Essas características são fundamentais para reduzir os custos de produção e aumentar a produtividade, que pode superar 4,5 mil Kg por hectare em regime de sequeiro, com um rendimento de fibra de aproximadamente 40,3%.

Além da produtividade, a semente oferece resistência a doenças críticas, como a mancha angular e o mosaico comum, garantindo que o agricultor tenha maior estabilidade produtiva.

O programa pretende beneficiar cerca de 5 mil produtores rurais, com a distribuição estimada de 50 mil kg de sementes. Cada produtor receberá cerca de 10 kg, quantidade suficiente para o plantio de 1 hectare.

Os municípios contemplados incluem Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis, Tauá, Novo Oriente, Pedra Branca, Catarina e Independência.

Para garantir o sucesso da colheita, a entrega das sementes deve chegar aos produtores entre 12 de janeiro e 13 de fevereiro, coincidindo com o início do período chuvoso no estado, considerado a janela ideal para o plantio.

As empresas interessadas em fornecer os insumos devem cumprir exigências técnicas rigorosas. É necessário apresentar prova de regularidade fiscal, trabalhista e jurídica, além de comprovação de capacidade técnica, como o registro da cultivar no Registro Nacional de Cultivares (RNC/MAPA) e a aprovação pela CTNBio.

O credenciamento terá validade de 12 meses, e a seleção não seguirá o rito de lance competitivo de preços, mas sim a verificação objetiva do atendimento aos critérios de habilitação estabelecidos no edital. Caso haja mais de uma empresa habilitada e interesse da SDE, a demanda poderá ser dividida equitativamente entre as credenciadas.

Segundo o governo do Estado, o certame reflete uma política de modernização da agricultura familiar. Ao introduzir biotecnologia avançada, a ideia é não apenas aumentar a produção, mas garantir que ela seja feita de forma sustentável, com menor uso de defensivos agrícolas e maior aproveitamento dos recursos hídricos limitados da região.

A iniciativa também visa retomar a liderança histórica do Ceará na produção de algodão e gerar ocupação e renda no semiárido.



