Papa Leão XIV pede que fiéis abandonem a indiferença diante da desigualdade e da guerra de Gaza

Foto: ANDREAS SOLARO / AFP Papa Leão XIV celebrou missa na véspera de Natal na Basílica de São Pedro, no Vaticano

O Papa Leão XIV, durante seu primeiro discurso de Natal nesta quinta-feira, 25, instou os fiéis a abandonarem a indiferença diante daqueles que perderam tudo, como em Gaza, daqueles que estão empobrecidos, como no Iêmen, e dos muitos migrantes que cruzam o Mar Mediterrâneo e o continente americano em busca de um futuro melhor.

No discurso, o papa enfatizou que todos poderiam contribuir para a paz agindo com humildade e responsabilidade. O pontífice pediu ainda por "justiça, paz e estabilidade" no Líbano, Palestina, Israel e Síria, orações para "o povo atormentado da Ucrânia" e "paz e consolação" para as vítimas de guerras, injustiça, estabilidade política, perseguição religiosa e terrorismo, citando Sudão, Sudão do Sul, Mali, Burkina Faso e Congo.

Leão XIV dirigiu-se a cerca de 26 mil pessoas na Praça de São Pedro para o tradicional discurso papal "Urbi et Orbi", em latim "Para a Cidade e para o Mundo", que serve como um resumo dos males que afligem o mundo.