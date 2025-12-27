EUA lança ataques contra Estado Islâmico na Nigéria

Foto: DIVULGAÇÃO / DEPARTAMENTO DE DEFESA DOS EUA / AFP Esta captura de tela de um vídeo publicado pelo Departamento de Defesa dos EUA em sua conta X em 25 de dezembro de 2025 mostra o lançamento de um míssil de um navio de guerra enquanto o presidente Donald Trump afirma que as forças americanas realizaram ataques "poderosos e mortais" contra militantes do Estado Islâmico no noroeste da Nigéria em 25 de dezembro de 2025, semanas depois de ele ter alertado contra qualquer ataque sistemático contra cristãos no país. Os Estados Unidos confirmaram na sexta-feira que seus ataques contra grupos jihadistas no norte da Nigéria foram lançados com a aprovação do país da África Ocidental.

Os ataques aéreos dos Estados Unidos que visaram militantes do grupo Estado Islâmico (EI) no noroeste da Nigéria na quinta-feira, 25, marcaram uma grande escalada em uma ofensiva que o exército sobrecarregado da África Ocidental tem lutado para lidar há anos.

O presidente americano, Donald Trump, disse nas redes sociais que os ataques "poderosos e mortais" no estado de Sokoto foram realizados contra homens armados do EI que estavam "alvejando e matando brutalmente, principalmente, cristãos inocentes". Residentes e analistas de segurança disseram que a crise de segurança na Nigéria afeta tanto cristãos, predominantes no sul, quanto muçulmanos, que são a maioria no norte.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em entrevista ao site Politico, que os ataques que ordenou contra alvos do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Nigéria aniquilaram seus acampamentos.

Trump disse que decidiu o momento dos ataques. "Eles iam fazer isso antes", ele disse. "E eu disse: 'Não, vamos dar um presente de Natal'... Eles não esperavam por isso, mas nós os atingimos com força. Todos os acampamentos foram dizimados".

Os Estados Unidos bombardearam alvos do Estado Islâmico na Nigéria, após afirmarem nos últimos meses que os cristãos enfrentavam uma "ameaça existencial" equivalente a um "genocídio" no país africano.

A reportagem não pôde confirmar a extensão do impacto dos ataques. O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, em uma postagem no X sobre os ataques aéreos, declarou: "Mais por vir..."

Os militantes visados pelos ataques aéreos dos EUA

Os grupos armados no país mais populoso da África incluem pelo menos dois afiliados ao EI, um desdobramento do grupo extremista Boko Haram conhecido como Província do Estado Islâmico na África Ocidental no nordeste, e a menos conhecida Província do Estado Islâmico no Sahel (ISSP), chamada localmente de Lakurawa.

Embora as autoridades não tenham dito exatamente qual grupo foi alvo, analistas de segurança afirmam que, provavelmente, eram membros do Lakurawa, que se tornou mais letal em estados fronteiriços como Sokoto e Kebbi no último ano, frequentemente alvejando comunidades remotas e forças de segurança.

O exército nigeriano comentou no passado que o grupo tem raízes no vizinho Níger e que se tornou mais ativo nas comunidades fronteiriças da Nigéria após um golpe militar em 2023.

Militantes atormentam aldeões

Vários analistas dizem que o Lakurawa está ativo no noroeste da Nigéria desde cerca de 2017, quando foi convidado por autoridades tradicionais em Sokoto para proteger suas comunidades de grupos de bandidos.

Os militantes, no entanto, "excederam sua acolhida, entrando em confronto com alguns dos líderes comunitários... e impondo uma interpretação severa da lei Sharia que alienou grande parte da população rural", de acordo com James Barnett, um pesquisador da África no Instituto Hudson, com sede em Washington.

"As comunidades agora dizem abertamente que o Lakurawa é mais opressivo e perigoso do que os bandidos dos quais eles afirmam protegê-los", segundo Malik Samuel, um pesquisador de segurança nigeriano com a Good Governance Africa.

O Lakurawa controla territórios nos estados de Sokoto e Kebbi, e é conhecido por assassinatos, sequestros, estupros e roubos à mão armada, diz Samuel.

Ameaças de segurança estão enraizadas em questões sociais

Os problemas de segurança são mais uma questão de governança do que militar.

Os motivos para os ataques diferem, mas as gangues são frequentemente impulsionadas pela quase ausência de um estado e presença de segurança em pontos críticos de conflito, tornando o recrutamento fácil. Esses pontos críticos, mostram os dados, têm alguns dos níveis mais altos de pobreza, fome e falta de empregos do país.

O ministro da Defesa da Nigéria, Christopher Musa, uma vez disse que a ação militar é apenas 30% do que é necessário para resolver a crise de segurança do país, enquanto os 70% restantes dependem de boa governança.

"A ausência do estado em comunidades remotas está facilitando a entrada de atores não estatais e se apresentarem ao povo como o melhor governo alternativo", enfatiza Samuel.

Ataques dos EUA vistos como apoio crucial para o exército da Nigéria

Os ataques dos EUA na quinta-feira são amplamente vistos por especialistas como uma ajuda crucial para as forças de segurança da Nigéria, que muitas vezes estão sobrecarregadas e mal equipadas enquanto lutam contra múltiplas crises de segurança em diferentes regiões.

Em estados como Sokoto, o exército frequentemente realiza ataques aéreos visando esconderijos de militantes e a Nigéria embarcou em um recrutamento em massa de forças de segurança. Mas analistas dizem que as operações militares visando as gangues geralmente não são sustentadas e os militantes facilmente se movem em motocicletas para novos locais através de vastas florestas que conectam vários estados no norte.

Eles também frequentemente usam reféns - incluindo crianças em idade escolar - como cobertura, tornando os ataques aéreos difíceis. (COM INFORMAÇÕES DA AP)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast