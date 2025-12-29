Ceará tem 88 cidades sob alerta de baixa umidade do ar; veja quais

Foto: Sakis Mitrolidis / AFP
Recomendação é para consumo de líquidos e pouco esforço físico nas horas mais quentes
Ceará tem 88 cidades sob alerta de perigo potencial de baixa umidade do ar neste domingo, 28. O aviso foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e indica variação da umidade do ar entre 20% e 30% até as 21 horas.
Os municípios estão localizados nas regiões Oeste, Central e Sul do Estado. De acordo com o Inmet, é recomendável que os moradores dessas localidades evitem desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.
O Instituto também orienta a ingestão de bastante líquido e consulta de informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Também foram incluídos no alerta cidades da Bahia, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Confira cidades sobre aviso no Ceará
Abaiara
Acopiara
Aiuaba
Altaneira
Alto Santo
Antonina do Norte
Ararendá
Araripe
Arneiroz
Assaré
Aurora
Baixio
Banabuiú
Barbalha
Barro
Boa Viagem
Brejo Santo
Campos Sales
Caririaçu
Cariús
Carnaubal
Catarina
Catunda
Cedro
Crateús
Crato
Croatá
Deputado Irapuan Pinheiro
Ererê
Farias Brito
Granjeiro
Guaraciaba do Norte
Hidrolândia
Ibiapina
Icó
Iguatu
Independência
Ipaporanga
Ipaumirim
Ipu
Ipueiras
Iracema
Itatira
Jaguaretama
Jaguaribara
Jaguaribe
Jardim
Jati
Juazeiro do Norte
Jucás
Lavras da Mangabeira
Madalena
Mauriti
Milagres
Milhã
Missão Velha
Mombaça
Monsenhor Tabosa
Nova Olinda
Nova Russas
Novo Oriente
Orós
Parambu
Pedra Branca
Penaforte
Pereiro
Piquet Carneiro
Pires Ferreira
Poranga
Porteiras
Potengi
Potiretama
Quiterianópolis
Quixadá
Quixelô
Quixeramobim
Saboeiro
Salitre
Santana do Cariri
Santa Quitéria
São Benedito
Senador Pompeu
Solonópole
Tamboril
Tarrafas
Tauá
Umari
Várzea Alegre
