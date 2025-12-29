Logo O POVO+
Ceará tem 88 cidades sob alerta de baixa umidade do ar; veja quais
Ceará tem 88 cidades sob alerta de baixa umidade do ar; veja quais

Municípios estão localizados nas regiões Oeste, Central e Sul do Estado; recomendações são para a ingestão de líquidos e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes
Recomendação é para consumo de líquidos e pouco esforço físico nas horas mais quentes (Foto: Sakis Mitrolidis / AFP)
Foto: Sakis Mitrolidis / AFP Recomendação é para consumo de líquidos e pouco esforço físico nas horas mais quentes

O Ceará tem 88 cidades sob alerta de perigo potencial de baixa umidade do ar neste domingo, 28. O aviso foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e indica variação da umidade do ar entre 20% e 30% até as 21 horas.

Os municípios estão localizados nas regiões Oeste, Central e Sul do Estado. De acordo com o Inmet, é recomendável que os moradores dessas localidades evitem desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

O Instituto também orienta a ingestão de bastante líquido e consulta de informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). 

Também foram incluídos no alerta cidades da Bahia, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Confira cidades sobre aviso no Ceará

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Altaneira
  5. Alto Santo
  6. Antonina do Norte
  7. Ararendá
  8. Araripe
  9. Arneiroz
  10. Assaré
  11. Aurora
  12. Baixio
  13. Banabuiú
  14. Barbalha
  15. Barro
  16. Boa Viagem
  17. Brejo Santo
  18. Campos Sales
  19. Caririaçu
  20. Cariús
  21. Carnaubal
  22. Catarina
  23. Catunda
  24. Cedro
  25. Crateús
  26. Crato
  27. Croatá
  28. Deputado Irapuan Pinheiro
  29. Ererê
  30. Farias Brito
  31. Granjeiro
  32. Guaraciaba do Norte
  33. Hidrolândia
  34. Ibiapina
  35. Icó
  36. Iguatu
  37. Independência
  38. Ipaporanga
  39. Ipaumirim
  40. Ipu
  41. Ipueiras
  42. Iracema
  43. Itatira
  44. Jaguaretama
  45. Jaguaribara
  46. Jaguaribe
  47. Jardim
  48. Jati
  49. Juazeiro do Norte
  50. Jucás
  51. Lavras da Mangabeira
  52. Madalena
  53. Mauriti
  54. Milagres
  55. Milhã
  56. Missão Velha
  57. Mombaça
  58. Monsenhor Tabosa
  59. Nova Olinda
  60. Nova Russas
  61. Novo Oriente
  62. Orós
  63. Parambu
  64. Pedra Branca
  65. Penaforte
  66. Pereiro
  67. Piquet Carneiro
  68. Pires Ferreira
  69. Poranga
  70. Porteiras
  71. Potengi
  72. Potiretama
  73. Quiterianópolis
  74. Quixadá
  75. Quixelô
  76. Quixeramobim
  77. Saboeiro
  78. Salitre
  79. Santana do Cariri
  80. Santa Quitéria
  81. São Benedito
  82. Senador Pompeu
  83. Solonópole
  84. Tamboril
  85. Tarrafas
  86. Tauá
  87. Umari
  88. Várzea Alegre

