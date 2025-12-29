Logo O POVO+
Meta de economizar domina objetivos dos brasileiros para 2026, aponta Datafolha
Meta de economizar domina objetivos dos brasileiros para 2026, aponta Datafolha

Pesquisa revela que guardar dinheiro lidera lista de prioridades, seguida por convivência pessoal e saúde
44% dos entrevistados responderam que pretendem economizar no ano que vem (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS 44% dos entrevistados responderam que pretendem economizar no ano que vem

Economizar dinheiro será a principal meta dos brasileiros em 2026, superando outras prioridades pessoais e profissionais listadas no estudo. Isso é o que indica pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesse sábado, 27 de dezembro.

O levantamento entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais, em 113 municípios entre 2 e 4 de dezembro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Segundo o ranking, de 14 opções apresentadas aos entrevistados, 44% responderam que pretendem economizar no ano que vem, tornando essa a prioridade mais citada na pesquisa.

Outras metas frequentes incluíram passar mais tempo com a família e amigos (37%) e melhorar a alimentação.

Brasileiros também têm metas relacionadas ao bem-estar físico

Além de economizar dinheiro, o levantamento mostrou que metas relacionadas ao bem-estar físico e ao desenvolvimento pessoal também aparecem entre as escolhas dos brasileiros, como iniciar uma atividade física ou fazer cursos para adquirir novas habilidades profissionais.

Essa foi a primeira vez que o instituto Datafolha consultou os brasileiros sobre suas metas para o próximo ano, o que significa que não há comparativo histórico direto com levantamentos anteriores sobre o mesmo tema.

O estudo também indicou que objetivos ligados à saúde mental e emocional, bem como a realização de viagens, figuram na lista de prioridades, embora com menor percentual de citações em comparação à meta de economizar.

Especialistas em finanças pessoais apontam que o interesse em economizar pode estar associado a fatores econômicos recentes, como juros altos e incertezas sobre o custo de vida, embora a pesquisa não investigue diretamente as motivações dos entrevistados.

Os resultados refletem um conjunto de escolhas individuais que variam conforme circunstâncias econômicas e sociodemográficas, oferecendo um panorama das expectativas e objetivos da população brasileira para o ano de 2026.

