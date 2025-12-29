Meta de economizar domina objetivos dos brasileiros para 2026, aponta Datafolha

Foto: FERNANDA BARROS 44% dos entrevistados responderam que pretendem economizar no ano que vem

Economizar dinheiro será a principal meta dos brasileiros em 2026, superando outras prioridades pessoais e profissionais listadas no estudo. Isso é o que indica pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesse sábado, 27 de dezembro.

O levantamento entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais, em 113 municípios entre 2 e 4 de dezembro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Segundo o ranking, de 14 opções apresentadas aos entrevistados, 44% responderam que pretendem economizar no ano que vem, tornando essa a prioridade mais citada na pesquisa.

Outras metas frequentes incluíram passar mais tempo com a família e amigos (37%) e melhorar a alimentação.



Brasileiros também têm metas relacionadas ao bem-estar físico

Além de economizar dinheiro, o levantamento mostrou que metas relacionadas ao bem-estar físico e ao desenvolvimento pessoal também aparecem entre as escolhas dos brasileiros, como iniciar uma atividade física ou fazer cursos para adquirir novas habilidades profissionais.

Essa foi a primeira vez que o instituto Datafolha consultou os brasileiros sobre suas metas para o próximo ano, o que significa que não há comparativo histórico direto com levantamentos anteriores sobre o mesmo tema.



O estudo também indicou que objetivos ligados à saúde mental e emocional, bem como a realização de viagens, figuram na lista de prioridades, embora com menor percentual de citações em comparação à meta de economizar.



Especialistas em finanças pessoais apontam que o interesse em economizar pode estar associado a fatores econômicos recentes, como juros altos e incertezas sobre o custo de vida, embora a pesquisa não investigue diretamente as motivações dos entrevistados.



Os resultados refletem um conjunto de escolhas individuais que variam conforme circunstâncias econômicas e sociodemográficas, oferecendo um panorama das expectativas e objetivos da população brasileira para o ano de 2026.