PM apreende mais de 144 quilos de maconha no bairro Damas

Foto: Divulgação/PM-CE Além de 144 quilos de maconha, PM apreendeu no bairro Damas uma munição de calibre 12, uma balança de grande porte, três celulares e uma maquineta de cartão

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) apreendeu 144,34 quilos de maconha na tarde desse sábado, 27, no bairro Damas, em Fortaleza. A ação também resultou na prisão de um homem de 23 anos, cuja identidade não foi divulgada.

De acordo com a PM-CE, a apreensão ocorreu após uma equipe da Força Tática da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (3ªCia/6ºBPM) realizar patrulhamento de rotina na avenida João Pessoa. Eles avistaram um homem conduzindo uma motocicleta sem placa e, ao tentar abordá-lo, o suspeito fugiu.

Ainda de acordo com a PM, ele entrou em uma casa na rua Dondon Feitosa, mas os policiais conseguiram impedir que ele fechasse o portão. “Questionado sobre o motivo da fuga, ele informou que havia um tablete de maconha na bolsa de entregador que estava junto à motocicleta”, informou a PM-CE.



A corporação também divulgou que o homem tentou subornar os agentes de segurança oferecendo R$ 5.000. “No interior do imóvel, durante buscas na cozinha e no quarto, os policiais localizaram grande quantidade de droga, totalizando 131 tabletes de maconha, além de uma munição de calibre 12, uma balança de grande porte, três aparelhos celulares e uma maquineta de cartão”.



A moto na qual o suspeito trafegava também foi apreendida. Além de estar sem placa, o veículo tinha o chassi suprimido. O caso foi encaminhado ao 7º Distrito Policial, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas, corrupção ativa e posse de munição.