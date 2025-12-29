Logo O POVO+
PM apreende mais de 144 quilos de maconha no bairro Damas
Comentar
Farol

PM apreende mais de 144 quilos de maconha no bairro Damas

Ação também resultou na prisão de um homem de 23 anos. Ele também teria tentado subornar os agentes de segurança oferecendo R$ 5.000.
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Além de 144 quilos de maconha, PM apreendeu no bairro Damas uma munição de calibre 12, uma balança de grande porte, três celulares e uma maquineta de cartão (Foto: Divulgação/PM-CE)
Foto: Divulgação/PM-CE Além de 144 quilos de maconha, PM apreendeu no bairro Damas uma munição de calibre 12, uma balança de grande porte, três celulares e uma maquineta de cartão

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) apreendeu 144,34 quilos de maconha na tarde desse sábado, 27, no bairro Damas, em Fortaleza. A ação também resultou na prisão de um homem de 23 anos, cuja identidade não foi divulgada.

De acordo com a PM-CE, a apreensão ocorreu após uma equipe da Força Tática da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (3ªCia/6ºBPM) realizar patrulhamento de rotina na avenida João Pessoa. Eles avistaram um homem conduzindo uma motocicleta sem placa e, ao tentar abordá-lo, o suspeito fugiu.

Ainda de acordo com a PM, ele entrou em uma casa na rua Dondon Feitosa, mas os policiais conseguiram impedir que ele fechasse o portão. “Questionado sobre o motivo da fuga, ele informou que havia um tablete de maconha na bolsa de entregador que estava junto à motocicleta”, informou a PM-CE. 

Leia mais

A corporação também divulgou que o homem tentou subornar os agentes de segurança oferecendo R$ 5.000. “No interior do imóvel, durante buscas na cozinha e no quarto, os policiais localizaram grande quantidade de droga, totalizando 131 tabletes de maconha, além de uma munição de calibre 12, uma balança de grande porte, três aparelhos celulares e uma maquineta de cartão”.

A moto na qual o suspeito trafegava também foi apreendida. Além de estar sem placa, o veículo tinha o chassi suprimido. O caso foi encaminhado ao 7º Distrito Policial, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas, corrupção ativa e posse de munição.

O que você achou desse conteúdo?