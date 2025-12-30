Fortaleza BC oscila, perde para o Cruzeiro e encerra 1º turno em baixa

Foto: Carlos Roosewelt / FBC Fortaleza Basquete Cearense perdeu em casa, chegando a seis derrotas consecutivas no NBB

Em jogo equilibrado e desigual a cada quarto, o Fortaleza Basquete Cearense perdeu por 86 a 78 para o Cruzeiro, nesta segunda-feira, 29, no ginásio da Unifor, e encerrou o primeiro turno do NBB 2025–2026 com seis derrotas consecutivas.

Com o resultado, o time cearense segue embolado na parte final da tabela — são três times com quatro vitórias. Provisoriamente, o Fortaleza BC é o 16º, posição que daria ao time a última vaga nos playoffs. Mas a equipe tem apenas um triunfo a mais que o 19º Botafogo, que está na zona de rebaixamento.

Depois de uma atuação parelha no revés para o terceiro colocado do torneio, o Minas, o Carcalaion entrou em quadra disposto a reagir. O primeiro quarto fez a esperança brilhar. Com jogo coletivo, o time cearense fechou a parcial em 24 a 19.

Na metade da segunda etapa, porém, o ataque do Fortalea BC sumiu e o Cruzeiro foi tirando vantagem. Tirando até virar e fechar a parcial em 40 a 36.

Na volta do intervalo, o Carcalaion se encontrou na defesa, Gabriel fez 9 pontos, Dupree teve 100% de aproveitamento e o time encostou de novo. O 19 a 16 na terceira etapa deixava o placar apertado, em 56 a 55 para a Raposa.

No quarto quarto, porém, o Fortaleza BC demorou para acordar. Os visitantes chegaram a abrir 12 pontos e os mandantes tiveram de se esforçar muito para encostar. Conseguiram ficar a dois pontos do empate nos segundos finais — forçando faltas para o relógio não girar. Mas era tarde demais. O Cruzeiro fechou o jogo em 86 a 78 e confirmou a sexta vitória no primeiro turno do NBB.

Dupree, com 26 pontos, foi o cestinha da partida mais uma vez. Gabriel fez 18, Popovic fez 15 e ainda pegou 7 rebotes. Do lado cruzeirense, Thornton marcou 20 pontos.

O Carcalaion volta às quadras apenas no próximo ano. Na abertura do returno, em casa, o time encara o todo-poderoso Flamengo, vice-líder da temporada. O jogo está marcado para o dia 10 de janeiro, um sábado, às 16 horas.