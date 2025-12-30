Reforma da Praça do Campim impulsiona empreendedores locais

Foto: Samuel Setubal ￼ENTREGA foi realizada ontem, 29

Na requalificação da Praça do Campim, no bairro Jardim América, a comida não poderia faltar. A entrega do novo equipamento, nesta segunda-feira, 29, impulsionou a produção de churros, algodão-doce, batata frita, bolo e pratinhos, todos vendidos ao público que aguardava o início da solenidade.

Uma das empreendedoras locais, Liandra dos Santos, 33, revela que a venda dos pratinhos foi ajustada para coincidir com a inauguração. No entanto, a movimentação superou as expectativas iniciais e o negócio deve permanecer.

“Depois dessa reforma, a gente viu uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho e ganhar um dinheiro a mais. A partir de agora, vamos sempre fazer as comidas, os pratinhos, as batatinhas… Temos uma expectativa muito grande para que tudo dê certo”, ressalta.

O espaço, inaugurado em uma área de 2.411,22 m², possui piso intertravado, sistema de drenagem, academia ao ar livre e playground, além de uma “Mini Areninha” para práticas esportivas. Na ocasião, o prefeito Evandro Leitão (PT) participou da entrega, ao lado da vice-governadora Jade Romero (MDB).

“Era uma obra que estava paralisada e quando nós assumimos, a pedido do secretário e vereador Márcio Martins, estivemos aqui e demos ordem de serviço para que fosse retomada a obra que está sendo entregue”, disse Evandro durante coletiva de imprensa.

Praça é inaugurada em alça do viaduto da avenida Borges de Melo | LEIA MAIS

O chefe do Executivo municipal também informou aos moradores as expectativas para que a praça receba oficialmente o nome em homenagem a José Renato Rubens de Sousa Pena. Conhecido pelo apelido Renatinho, o morador do Jardim América era torcedor do Ceará Sporting Club e foi assassinado em 2003.

“Por volta do mês de fevereiro, no mais tardar em março, é para já estar aqui com o nome da praça, se Deus quiser aprovado pela Câmara Municipal de Fortaleza”, indicou o prefeito.

A reforma compõe o programa FORtaleCE, uma parceria entre o Governo do Ceará e a prefeitura da Capital que prevê a ampliação de investimentos no município. As intervenções contemplam áreas como educação, segurança, infraestrutura e habitação.

“Fortaleza tem que ser a capital de todos e de todas, proporcionando espaços lúdicos para as nossas crianças, como as areninhas. Essa é uma oportunidade não só para as crianças e para as famílias, mas sobretudo para as nossas juventudes”, aponta a vice-governadora, Jade Romero.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-11-2025: Prefeito Evandro Leitão e Vice-governadora Jade Romero entregam Praça do campim no Jardim America. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-11-2025: Prefeito Evandro Leitão e Vice-governadora Jade Romero entregam Praça do campim no Jardim America. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-11-2025: Prefeito Evandro Leitão e Vice-governadora Jade Romero entregam Praça do campim no Jardim America. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-11-2025: Prefeito Evandro Leitão e Vice-governadora Jade Romero entregam Praça do campim no Jardim America. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-11-2025: Prefeito Evandro Leitão e Vice-governadora Jade Romero entregam Praça do campim no Jardim America. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-11-2025: Prefeito Evandro Leitão e Vice-governadora Jade Romero entregam Praça do campim no Jardim America. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Reforma da Praça do Campim: ‘Não tinha nada disso. Era de areia, o chão’, diz moradora

Para a estudante Tays da Silva, 29, a mudança foi completa — “Não tinha nada disso. Era de areia, o chão, e agora tudo está perfeito”, afirma. Ao comentar sobre o espaço, prediz que será “bastante abraçado” e utilizado pelos moradores.

“A gente não tem muito espaço assim para as crianças, que elas possam brincar, jogar bola. Vai ser bem legal”, diz Tays.

O coordenador dos projetos AAJA Ritmos, AAJA Forró e AAJA Ginástica (sigla para Associação de Moradores e Amigos do Jardim América), Edgleydson Lemos, 37, também elogia o novo equipamento e suas múltiplas possibilidades de uso.

“Nós já viemos aqui ver de pertinho qual é a possibilidade de trazermos para cá os projetos, onde eles vão se encaixar. No AAJA Ritmos, AAJA Forró e AAJA Ginástica, basicamente todas as bases são em uma praça pública, como esse espaço criado agora. Então, vamos ver como é o público da região para conseguir encaixar os três projetos”, completa.

