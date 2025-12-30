Turismo do Brasil bate recorde histórico com 9 milhões de estrangeiros em 2025

Foto: Reprodução/Site/grupo.iberia.com O recorde histórico foi influenciado pelos grandes eventos que aconteceram em 2025, como o show da Lady Gaga e a COP30

O Brasil encerra 2025 como um dos países onde o turismo mais cresceu no mundo, superando destinos tradicionais como Japão, Egito e Vietnã.

Ao longo do ano, mais de 9 milhões de turistas estrangeiros visitaram o País — um recorde histórico para o setor.

O volume representa um crescimento de 40% em relação a 2024, quando o Brasil recebeu 6,7 milhões de visitantes internacionais.

O resultado também supera em cerca de 30% a projeção inicial para 2025, que estimava 6,9 milhões de chegadas.

Impacto direto na economia

O avanço expressivo do turismo internacional já se reflete nos indicadores econômicos.

Segundo o Barômetro Mundial do Turismo (World Tourism Barometer), da ONU Turismo, divulgado em novembro, as receitas geradas por turistas estrangeiros no Brasil atingiram níveis inéditos.

Entre janeiro e novembro de 2025, os visitantes internacionais movimentaram US$ 7,17 bilhões na economia brasileira, um aumento de 8,41% em relação ao mesmo período de 2024.

São Paulo liderou o ranking dos estados que mais receberam turistas estrangeiros, com quase 2,5 milhões de chegadas.

Na sequência aparecem o Rio de Janeiro (1,9 milhão), Rio Grande do Sul (1,4 milhão), Paraná (958 mil) e Santa Catarina (651 mil).

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os números reforçam o potencial do País no cenário global.

"Sentimos o efeito prático desse avanço na geração de emprego e renda para milhares de famílias brasileiras", avaliou.

Infraestrutura como base do crescimento

O desempenho recorde do turismo brasileiro em 2025 também está diretamente ligado aos investimentos em infraestrutura turística.

De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 90% da força produtiva do setor é formada por micro, pequenas e médias empresas, responsáveis por serviços essenciais como hospedagem, alimentação, transporte e receptivo turístico.

Nesse contexto, o Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur) foi um dos principais motores da expansão recente.

Desde 2023, foram realizadas 4,99 mil operações de crédito, que resultaram na liberação de R$ 2,34 bilhões para estabelecimentos turísticos em todo o País.

Os investimentos contribuíram para a modernização da infraestrutura, melhoria da qualidade dos serviços e aumento da competitividade do Brasil no mercado internacional.

Empreendimentos e economia local

Outro indicador que evidencia a profissionalização do setor é o crescimento do Cadastro dos Prestadores de Serviço Turístico (Cadastur), que alcançou 183 mil empreendimentos cadastrados em 2025.

O impacto chega diretamente às economias locais. Em Novo Airão, no Amazonas, o artesão Simão Bezerra encontrou no turismo uma fonte de renda.

"É através do turismo que nós conseguimos gerar renda para as nossas famílias", afirma.

Desde criança interessado em criar os próprios brinquedos, ele transformou a habilidade manual em artesanato voltado aos visitantes que chegam à região.

Grandes eventos impulsionam o setor

A realização de grandes eventos internacionais foi decisiva para o protagonismo turístico brasileiro em 2025.

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), sediada Belém (PA), fortaleceu a imagem do País como destino sustentável e atraiu visitantes interessados na agenda ambiental global.

O Brasil também recebeu a Cúpula do BRICS, em julho, no Rio de Janeiro, além de eventos culturais e esportivos de grande porte.

O Carnaval de 2025 mobilizou mais de 53 milhões de pessoas e gerou receitas superiores a R$ 12 bilhões, beneficiando diretamente os setores de alimentação, transporte e hospedagem.

Já o show de Lady Gaga, realizado em maio em Copacabana, teve impacto econômico estimado em R$ 600 milhões, reunindo entre 1,6 milhão e 2 milhões de pessoas.

Principais países emissores

A Argentina liderou como o principal país emissor de turistas para o Brasil. Em 11 meses, foram registradas 3,1 milhões de chegadas, um crescimento de 82,1% em relação ao mesmo período de 2024.

Na sequência aparecem:

Chile, com 21.497 entradas



Estados Unidos, com 677.888 turistas



Uruguai, com 487.514



Paraguai, com 454.327 desembarques

O turismo doméstico também manteve forte desempenho. Nos primeiros dez meses de 2025, 83,2 milhões de passageiros circularam em voos nacionais, consolidando o Brasil como o quarto maior mercado doméstico de aviação do mundo.

Levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, aponta destinos como Fernando de Noronha (PE), Porto de Galinhas (PE) e Lençóis Maranhenses (MA) entre os preferidos dos brasileiros.

Expectativa para o verão 2025/2026

Com a chegada da alta temporada, o setor projeta um novo ciclo de crescimento. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, estão programados 150 mil voos e cerca de 20 milhões de assentos, somando destinos nacionais e internacionais.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a oferta representa uma alta de 15% em relação ao mesmo período de 2024, com mais de 9 mil voos extras e 1,4 milhão de assentos adicionais, reforçando o turismo como uma das grandes forças do desenvolvimento nacional.



