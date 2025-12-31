Ceará tem o município com a gasolina comum mais cara do Brasil

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-04-2025: Diferença entre Itapipoca e Fortaleza chega a R$ 0,36 por litro da gasolina comum, segundo a ANP (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Ceará abriga o município com o preço médio mais alto da gasolina comum no Brasil, de acordo com o levantamento nacional realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para a semana encerrada em 27 de dezembro.

Em Itapipoca, no litoral oeste do Estado, o litro do combustível é comercializado, em média, a R$ 6,49, valor que coloca o município na primeira posição do ranking nacional.



O dado contrasta com a realidade de outros municípios cearenses, incluindo a capital, Fortaleza, que aparece entre os locais com preços mais baixos da gasolina comum no Estado e em posição intermediária no cenário nacional.



Fortaleza tem a 17ª gasolina comum mais alta entre as capitais

Em Fortaleza, o preço médio da gasolina comum é de R$ 6,13. O valor mínimo registrado nos postos foi de R$ 6,07, enquanto o máximo chegou a R$ 6,29, indicando menor variação em relação a outros municípios do Estado.

No ranking nacional entre as capitais, Fortaleza ocupa a 17ª posição. Já na comparação estadual, a capital apresenta o 3º menor preço médio da gasolina comum, ficando atrás apenas de Quixadá (R$ 5,73) e Crateús (R$ 5,98). A diferença entre Itapipoca e Fortaleza é de R$ 0,36 por litro.



Gasolina aditivada tem segundo maior preço entre os municípios cearenses

No caso da gasolina aditivada, Fortaleza registra preço médio de R$ 6,28, com valores variando entre R$ 6,09 e R$ 6,59.

No ranking estadual, a capital ocupa a 2ª posição entre os maiores preços médios, ficando atrás apenas de Iguatu, onde o litro é vendido, em média, a R$ 6,44.

Apesar disso, na comparação nacional entre municípios, Fortaleza aparece na 5ª posição entre os preços mais baixos da gasolina aditivada no levantamento considerado.



Diesel S10 tem menor preço do Ceará na capital

O óleo diesel S10 é comercializado em Fortaleza pelo preço médio de R$ 5,77, com valores entre R$ 5,54 e R$ 6,19. A Capital apresenta o menor preço médio do Ceará, empatada com Quixadá.

No ranking nacional entre municípios, Fortaleza ocupa a 8ª posição entre os preços mais elevados do diesel S10, evidenciando diferenças regionais na composição dos valores praticados no País.



Confira os dados detalhados de Fortaleza



Gasolina comum

Preço médio: R$ 6,13

Preço mínimo: R$ 6,07



Preço máximo: R$ 6,29

Gasolina aditivada

Preço médio: R$ 6,28



Preço mínimo: R$ 6,09

Preço máximo: R$ 6,59

Etanol hidratado

Preço médio: R$ 4,64



Preço mínimo: R$ 4,26



Preço máximo: R$ 5,39

Gás Natural Veicular (GNV)

Preço médio: R$ 5,15



Preço mínimo: R$ 5,15



Preço máximo: R$ 5,15



