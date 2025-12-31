Ceará tem o município com a gasolina comum mais cara do Brasil

O Ceará abriga o município com o preço médio mais alto da gasolina comum no Brasil, de acordo com o levantamento nacional realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para a semana encerrada em 27 de dezembro.
Em Itapipoca, no litoral oeste do Estado, o litro do combustível é comercializado, em média, a R$ 6,49, valor que coloca o município na primeira posição do ranking nacional.
O dado contrasta com a realidade de outros municípios cearenses, incluindo a capital, Fortaleza, que aparece entre os locais com preços mais baixos da gasolina comum no Estado e em posição intermediária no cenário nacional.
Em Fortaleza, o preço médio da gasolina comum é de R$ 6,13. O valor mínimo registrado nos postos foi de R$ 6,07, enquanto o máximo chegou a R$ 6,29, indicando menor variação em relação a outros municípios do Estado.
No ranking nacional entre as capitais, Fortaleza ocupa a 17ª posição. Já na comparação estadual, a capital apresenta o 3º menor preço médio da gasolina comum, ficando atrás apenas de Quixadá (R$ 5,73) e Crateús (R$ 5,98). A diferença entre Itapipoca e Fortaleza é de R$ 0,36 por litro.
No caso da gasolina aditivada, Fortaleza registra preço médio de R$ 6,28, com valores variando entre R$ 6,09 e R$ 6,59.
No ranking estadual, a capital ocupa a 2ª posição entre os maiores preços médios, ficando atrás apenas de Iguatu, onde o litro é vendido, em média, a R$ 6,44.
Apesar disso, na comparação nacional entre municípios, Fortaleza aparece na 5ª posição entre os preços mais baixos da gasolina aditivada no levantamento considerado.
O óleo diesel S10 é comercializado em Fortaleza pelo preço médio de R$ 5,77, com valores entre R$ 5,54 e R$ 6,19. A Capital apresenta o menor preço médio do Ceará, empatada com Quixadá.
No ranking nacional entre municípios, Fortaleza ocupa a 8ª posição entre os preços mais elevados do diesel S10, evidenciando diferenças regionais na composição dos valores praticados no País.
Gasolina comum
Gasolina aditivada
Etanol hidratado
Gás Natural Veicular (GNV)