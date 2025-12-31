Réveillon 2026 aposta em três polos e conquista os fortalezenses

Foto: AURELIO ALVES/ O POVO Atrações em polos descentralizados foram destaque no início do Réveillon em Fortaleza nesta terça-feira, 30

Em um Réveillon descentralizado, os três polos distribuídos por Fortaleza se tornam um só na noite dessa terça-feira, 30. As atrações que sobem ao palco podem ser diferentes, mas a animação do público, dividido entre fortalezenses e turistas, faz todo o evento convergir.

Seja no Aterro da Praia de Iracema, na Messejana ou no Conjunto Ceará, a primeira semelhança não demora a surgir: cada espectador, reunido com amigos e familiares, traz sua própria cadeira de praia e um cooler para bebidas. O importante, afirmam todos, é manter o conforto no meio de uma plateia crescente.

No polo da Messejana, a dona de casa Maria Heloísa, 78, e o empresário Narlesson Souza, 37, elogiaram a programação descentralizada. A dupla aguarda as principais atrações com as já conhecidas cadeiras de praia e os coolers.

Para a atendente Nataly Carvalho, 39, a celebração é uma chance de aproveitar os shows em seu próprio bairro, acompanhada do filho, da irmã e dos sobrinhos. O grupo também seguiu as "dicas" de Maria Heloísa e Narlesson: cadeiras e um cooler para mais conforto.

As expectativas de Nataly estavam centradas no artista Vicente Nery. "Só vim por ele! Sempre vou para eventos na Beira Mar, mas acho muito lotado. A volta é muito tumultuada", comentou.

Já a opção tradicional, no Aterro da Praia de Iracema, impulsionou a chegada de turistas, como o médico Carlos André. Natural de Boa Vista, em Roraima, o visitante não estava sozinho e resolveu viver a experiência na capital cearense com amigos e familiares: “É a primeira vez que estamos aqui, então a expectativa é enorme".

Ansioso pela programação musical, o médico revela que aguarda um show em particular: Bruno & Marrone. Apesar da animação, o grupo roraimense deve aproveitar apenas as apresentações do dia 30, já que a virada do ano será “mais tranquila”, ao lado da família em Beberibe.

No Conjunto Ceará, a escolha pelo polo surpreendeu positivamente Jenny Sousa, 31, que se deslocou de Caucaia até o local para ver a banda Seu Desejo, que também se apresenta no Aterro.

Jenny relata que é fã desde a antiga alcunha: “Desejo de Menina”. “A festa está maravilhosa e o espaço é super seguro, então a gente pode aproveitar. Está bem confortável, tem espaço para se divertir com a família. Eu até fiquei impressionada com a estrutura”, diz.

Ao elogiar a celebração, ainda apontou a importância de um evento nas proximidades de sua moradia: "A gente sempre tinha que fazer essa locomoção até o Aterro para poder ter um ano novo legal com a família, os amigos... E agora, estou aqui do lado de casa!".

Durante as atrações, o prefeito Evandro Leitão (PT) subiu ao palco para ressaltar a mensagem de descentralização em Fortaleza. "O povo dos demais bairros merece tanto quanto o povo da Aldeota, do Cocó e da Praia de Iracema. Por isso que nós temos que fazer descentralizado os nossos eventos".

Um Réveillon, três polos: fortalezenses elogiam os ‘holofotes’ centrados em mais bairros

XAND Avião se apresentou ontem no polo de Messejana e na Praia de Iracema Crédito: AURÉLIO ALVES Xand Avião se apresentando no primeiro dia do Reveillon de Fortaleza no pólo de Messejana. Crédito: AURÉLIO ALVES Programação do Réveillon 2026 de Fortaleza iniciou nesta terça-feira, 30, no Conjunto Ceará Crédito: Samuel Setubal/O POVO Programação do Réveillon 2026 de Fortaleza iniciou nesta terça-feira, 30, no Conjunto Ceará Crédito: Samuel Setubal/O POVO Programação do Réveillon 2026 de Fortaleza iniciou nesta terça-feira, 30, no Conjunto Ceará Crédito: Samuel Setubal/O POVO

A iniciativa de descentralizar os festejos no final do ano, distribuindo as atrações em três espaços diversos, foi o ponto mais citado pelos fortalezenses. Entre os apoiadores, está o morador do bairro Conjunto Ceará, Matheus Vieira, 33, que acompanhou o início da festa ao lado da esposa e do filho Arthur, de 1 ano e três meses.

“Eu acho bom o evento, porque movimenta um pouquinho o bairro, movimenta o comércio, ajuda a ter mais entretenimento pro pessoal. Já estava com algum tempo que não tinha no final do ano e o Réveillon chegou em uma hora boa pra movimentar nosso bairro”, afirma.

Já na Praia de Iracema, a proximidade do polo foi um dos pontos que influenciou na decisão do professor universitário Joseph e sua esposa, Socorro Chor, que vivem nas proximidades e decidiram curtir a primeira noite dos festejos.

“Eu gosto muito do Réveillon na praia. No ano passado, achei um pouco desorganizado, estava meio violento, mas este ano está maravilhoso. Está sendo mais tranquilo, a organização é excelente, espetacular”, diz Joseph.

O casal acrescenta que não conseguiu ir embora: “Fomos para o primeiro show, que era o do Paulo (José Benevides), de música clássica. Eu adoro o Paulo, mas não consegui ir embora ainda. Estou curtindo! A gente já ia embora, mas acabou ficando”.

O casal não pretende retornar no dia seguinte: “Amanhã a gente tá indo para um Réveillon privado”, afirma o professor, que chegou ao evento sem maiores dificuldades, devido à proximidade do local.

Um Réveillon, três polos: a missão de uma fã pelo melhor lugar

Entre o público mais jovem no Aterro, uma atração se destaca: Luan Santana. É pelo ídolo que várias fãs, aglomeradas nas grades, exibem faixas na cabeça, blusas com o nome do cantor e até bandeiras.

Acompanhada pela mãe, Luísa Magalhães, de 14 anos, chegou às 14 horas para garantir um local próximo ao palco em seu primeiro show do artista. “Eu sou muito fã dele, amo ele desde pequenininha. Eu queria muito estar aqui e poder falar com ele e abraçar”, contou.

E se tivesse a chance de se aproximar do cantor? Luísa não hesita em responder: “Eu diria para ele o quanto eu o admiro e agradeceria por todas as músicas que me fazem tão feliz”.

Além de Luan Santana, a celebração tradicional na Praia de Iracema reúne artistas como Xand Avião, Paulo José Benevides, Bruno & Marrone, Waldonys, Belinho, Gabi Nunes, Seu Desejo e Natanzinho Lima.

As atrações no polo do Conjunto Ceará foram celebradas com shows de Seu Desejo, Natanzinho Lima, Dipas e Di Ferreira, Marcinho, e a dupla Luís Marcelo e Gabriel. Já em Messejana, o público conferiu apresentações de Xand Avião, Vanessa, A Cantora com Paulinha Ravett, Vicente Nery, Gustavo Serpa e Taty Girl.

(Com informações das repórteres Ana Rute Ramires, Carolina Passos e Taynara Lima)