Mega da Virada 2025: seis apostas dividem prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão

Foto: Samuel Setubal ￼O prazo máximo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos

O sorteio da Mega da Virada 2025 entrou para a história das loterias brasileiras ao distribuir o maior prêmio já pago no país: R$ 1.091.357.286,52. Realizado na manhã desta quinta-feira, 1º, o concurso 2.955 teve seis apostas vencedoras, que vão dividir igualmente o montante. Cada uma receberá R$ 181.892.881,09.

VEJA O RESULTADO DA MEGA DA VIRADA

As dezenas sorteadas foram 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

Dos seis bilhetes premiados, três foram registrados em unidades lotéricas físicas, nas cidades de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). As outras três apostas vencedoras foram feitas por meio do canal eletrônico da Caixa.

Entre os bilhetes premiados, dois eram bolões: o de Ponta Porã, com 10 cotas, e o de Franco da Rocha, com 18 cotas, o que significa que o valor será dividido entre os participantes desses grupos.

Não houve apostas vencedoras do prêmio principal registradas no Ceará em unidades lotéricas físicas, segundo o detalhamento divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Além dos ganhadores da faixa principal, o concurso também premiou milhares de apostadores em categorias inferiores. 3.921 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 11.931,42, cada. Já a quadra teve 308.315 ganhadores, com prêmio individual de R$ 216,76.

Como os ganhadores podem resgatar os prêmios

Os ganhadores da Mega da Virada devem comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal com o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de documento oficial com foto e CPF.

Para prêmios de valor igual ou superior a R$ 10 mil, o pagamento não é imediato e ocorre em no mínimo dois dias úteis, após a conferência e validação das informações pelo banco. Para valores líquidos de até R$ 2.112, o resgate pode ser feito diretamente nas casas lotéricas, sem necessidade de ir a uma agência bancária.

No caso de bilhetes físicos, a orientação da Caixa é que o apostador preencha o verso do bilhete com nome completo, número do documento e CPF antes mesmo de sair de casa. Como o bilhete é um título ao portador, essa medida ajuda a evitar que terceiros tentem sacar o prêmio.

O prazo máximo para retirada de qualquer prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o ganhador não faça o saque dentro desse período, o valor prescreve e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A Caixa também recomenda discrição e cuidados com a segurança pessoal, especialmente nos primeiros dias após a premiação, para reduzir riscos de golpes, furtos ou abordagens indevidas.

Confira como foi o sorteio:







Sorteio da Mega da Virada foi adiado

Inicialmente programado para a noite de 31 de dezembro, o sorteio foi adiado para a manhã do dia 1º de janeiro em razão de ajustes operacionais provocados pelo volume recorde de apostas nas horas finais do ano.

A transmissão ao vivo começou pouco depois das 10h e incluiu, antes, o sorteio de outras modalidades lotéricas que também haviam sido adiados.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a 17ª edição da Mega da Virada arrecadou mais de R$ 3 bilhões, valor 22,6% superior ao registrado em 2024. Diferentemente dos sorteios regulares da Mega-Sena, o prêmio da Mega da Virada não acumula: caso não haja acertadores das seis dezenas, o valor é distribuído entre os ganhadores da quina.