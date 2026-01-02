Passagem de ônibus em Fortaleza sobe para R$ 5,40 a partir de hoje; 1º de janeiro

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-12-2024: Parada de ônibus na Av. 13 de Maio, que teve sua coberta removida por razão da construção de um empreendimento privado. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A tarifa inteira da passagem de ônibus apresentou um reajuste de 20%, passando de R$ 4,50 para R$ 5,40. O novo valor começa a ser cobrado a partir desta quinta-feira, 1º. A Prefeitura de Fortaleza manteve a tarifa estudantil inalterada em R$ 1,50.

A tarifa inteira esteve congelada por quase três anos. Além da passagem inteira, as tarifas promocionais também foram atualizadas. As informações são da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

A hora social, válida nos horários de menor fluxo em dias úteis, e a tarifa social, que é cobrada aos domingos e feriados, passam a custar R$ 3,90.

Segundo a Etufor, o reajuste busca equilibrar as contas do sistema de transporte. A gestão municipal justifica que a alta nos custos de manutenção, como peças e novos veículos, somada a uma queda de 45% no número de passageiros pagantes desde 2019.

Renovação de frota neste ano

A Etufor anunciou o investimento na renovação da frota e a promessa é de que 120 novos ônibus sejam entregues ao longo deste ano, com o objetivo de climatizar 100% dos veículos da Capital.

As regras de integração temporal e o passe livre estudantil continuam funcionando sem alterações na mecânica de uso.