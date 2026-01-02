Logo O POVO+
Polícia Civil usa drone para capturar alvos
Dupla investigada por tráfico de drogas foi detida após tentar fugir por uma área de mata, mas foi localizada nesta terça-feira, 30
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, na terça-feira, 30, dois homens investigados por tráfico de drogas e organização criminosa em Jijoca de Jericoacoara. As equipes policiais utilizaram drone para sobrevoar o perímetro, o que permitiu localizar a dupla escondida e efetuar as prisões. A ação faz parte da Operação Renocrim, de desarticulação de grupos criminosos na região Norte do estado. Os suspeitos, de 23 e 46 anos, tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos. Os nomes dos dois não foram divulgados.

