Zohran Mamdani tem seu primeiro dia como prefeito de Nova York

O democrata Zohran Mamdani, a jovem estrela da esquerda americana, teve seu primeiro dia como prefeito de Nova York nesta quinta-feira (1º), iniciando um mandato que certamente o colocará em rota de colisão com o presidente republicano Donald Trump.

O prefeito, de 34 anos, virtualmente desconhecido há um ano, foi oficialmente empossado como prefeito da maior cidade dos Estados Unidos logo após a meia-noite, enquanto nova-iorquinos e turistas comemoravam a chegada do Ano Novo.

O primeiro prefeito muçulmano de Nova York prestou juramento em uma cerimônia privada em uma estação desativada do metrô abaixo da Prefeitura.

Mais tarde nesta quinta-feira, Mamdani participará de uma cerimônia de posse mais ampla, com discursos dos aliados de esquerda, o senador Bernie Sanders e a congressista Alexandria Ocasio-Cortez.

Cerca de 4.000 convidados são esperados no evento na parte externa da Prefeitura. A equipe de Mamdani também organizou uma festa de rua que permitirá a dezenas de milhares de pessoas assistirem à cerimônia.

"Este é, realmente, a honra e o privilégio de uma vida", disse Mamdani a jornalistas após prestar juramento nos primeiros minutos do Ano Novo.

- Agenda ambiciosa -

Ainda está em aberto se Mamdani, que se autodenomina como um socialista democrático, conseguirá cumprir sua agenda ambiciosa, que prevê o congelamento dos preços dos aluguéis, o acesso universal a creches e ônibus gratuitos.

Assim que as eleições terminaram, "o simbolismo tem alcance limitado junto aos eleitores. Os resultados começam a importar muito mais como um todo", disse John Kane, palestrante da Universidade de Nova York.

Como Trump vai reagir pode ser decisivo.

O republicano, que é nova-iorquino, fez críticas reiteradas a Mamdani, mas os dois tiveram uma reunião surpreendentemente cordial na Casa Branca em novembro.

Lincoln Mitchell, analista político e professor da Universidade de Columbia, disse que o encontro "não poderia ter sido melhor da perspectiva de Mamdani".

Mas ele alerta que a relação entre os dois poderá azedar rapidamente.

Um ponto crucial podem ser as operações de combate à imigração irregular ordenadas por Trump, que vem expandindo a repressão aos imigrantes em todos os Estados Unidos.

Mamdani prometeu proteger as comunidades de imigrantes.

Antes das eleições de novembro, o presidente também ameaçou cortar o financiamento federal para Nova York em caso de eleição de Mamdani, a quem ele chamou de "lunático comunista".

O prefeito, por sua vez, disse acreditar que Trump é fascista.

- Novo inquilino na mansão do prefeito -

A cerimônia privada de posse de Mamdani para iniciar um mandato de quatro anos foi conduzida pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que condenou Trump por fraude em 2024.

Em um fato inédito para a cidade, Mamdani usou vários exemplares do Corão para prestar juramento: dois de sua família e um que pertenceu ao escritor negro porto-riquenho Arturo Schomburg, noticiou o jornal The New York Times.

Com o novo cargo, Mamdani vai mudar de endereço, trocando seu apartamento alugado no Queens pela Mansão Gracie, a luxuosa residência do prefeito em Upper East Side, em Manhattan.

Alguns chegaram a especular se ele se mudaria para a residência oficial, devido a uma campanha voltada para questões de acessibilidade financeira. Mamdani disse que o faria sobretudo devido a questões de segurança.

Nascido em Uganda em uma família de origem indiana, Mamdani se mudou para Nova York aos sete anos e teve uma educação de elite, com apenas uma breve passagem pela política como membro da Assembleia do estado de Nova York antes de se eleger prefeito.

Para compensar sua falta de experiência, ele se cerca de assessores de prefeitos anteriores e do governo do ex-presidente Joe Biden.

Mamdani também abriu diálogo com líderes empresariais, alguns dos quais previram um êxodo maciço de nova-iorquinos ricos caso ele vencesse as eleições.

Defensor da causa palestina e muito crítico de Israel, Mamdani precisará tranquilizar a comunidade judaica em relação à sua liderança inclusiva. Recentemente, uma colaboradora renunciou a acompanhá-lo na Prefeitura após virem à tona tuítes antissemitas que ela havia publicado anos atrás.

