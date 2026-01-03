Réveillon no Ceará impulsiona turismo e movimenta R$ 819,7 milhões

Foto: Aurélio Alves ￼CANOA Quebrada lidera ocupação de hotéis para o Réveillon no Ceará

O Réveillon 2026 impulsionou o turismo no Ceará e movimentou R$ 819,7 milhões, beneficiando diretamente setores como hotelaria, bares, restaurantes, transporte, comércio e serviços em geral.



O período resultou em uma receita turística estimada em R$ 468,4 milhões, com impacto ainda mais amplo na economia cearense. A taxa de ocupação hoteleira atingiu 95%, de acordo com estimativa da Secretaria do Turismo do Estado (Setur).

No recorte analisado, a demanda hoteleira em Fortaleza registrou cerca de 90 mil hóspedes, enquanto a demanda turística na Capital recebeu aproximadamente 225 mil turistas no período.



Para a Setur, isso reforça o papel da capital cearense como principal porta de entrada do Estado. No total, o Ceará ofertou 13.543 unidades habitacionais no período.



Conforme os dados da Setur, a ocupação de hotéis no Réveillon é alta em destinos litorâneos já consolidados para o turismo cearense.

Nesse sentido, a praia de Canoa Quebrada, em Aracati, a 159 km de Fortaleza, tem a rede hoteleira mais lotada do Ceará para o período da virada do ano.



Confira as praias com as maiores taxas de ocupação de hotéis no Réveillon: