Avanço da maré surpreende em Camocim e deixa veículos atolados na praia

Foto: Oziel Moreira/Arquivo pessoal Carros atolam na praia de Camocim

O avanço da maré na Praia do Maceió, em Camocim, no litoral oeste do Ceará, causou transtornos a motoristas que haviam deixado veículos estacionados na faixa de areia durante o feriado de Ano Novo.

Ao longo do dia, o mar avançou e deixou carros atolados, chamando a atenção de quem circulava pelo local. Relatos de pessoas que estavam na praia indicam que pelo menos três veículos ficaram presos na areia encharcada à medida que o nível do mar subia.

Em uma das situações, uma caminhonete precisou ser retirada com o auxílio de outras pessoas e de um segundo veículo, utilizado no reboque.

Os automóveis haviam sido deixados em um ponto que, inicialmente, estava distante da água. Com a mudança da maré, o cenário se alterou rapidamente, dificultando a retirada dos carros sem ajuda externa. Outros motoristas também teriam enfrentado dificuldades semelhantes, o que mobilizou frequentadores da praia.

O que dizem as autoridades

O episódio reacendeu o debate sobre a circulação de veículos em áreas de praia. Procurado, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) informou que, em ocorrências desse tipo, cabe aos proprietários acionar os órgãos municipais responsáveis para que as medidas cabíveis sejam adotadas.

A Prefeitura de Camocim informou, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), que intensifica ações educativas e de orientação a motoristas em períodos de maior fluxo, como feriados prolongados.

O órgão destaca a importância de observar a sinalização existente e de acompanhar o comportamento da maré antes de estacionar na areia.

De acordo com a gestão municipal, no trecho da Praia do Maceió onde os veículos ficaram presos, o estacionamento é permitido, desde que respeitadas as áreas sinalizadas. A recomendação é que os condutores não se afastem dos veículos e fiquem atentos às marcas deixadas pela última maré.

O Corpo de Bombeiros Militar em Camocim alertou para a previsão de maré alta nos próximos dias e reforçou a orientação para que motoristas, motociclistas e banhistas evitem riscos ao frequentar as praias do município.

