Jovens de MG que desapareceram são encontrados mortos em SC

A Polícia Científica de Santa Catarina confirmou no domingo, 4, que os quatro corpos localizados em Biguaçu pertencem aos jovens mineiros que estavam desaparecidos no estado. As vítimas foram encontradas no sábado, 3, às margens de uma estrada no bairro Fundos em Biguaçu, na Grande Florianópolis.

A localização ocorreu na manhã de sábado, após uma denúncia recebida pela Polícia Militar (PM). Segundo a PM, os corpos apresentavam sinais de decomposição, estavam amarrados e possuíam indícios de mutilação. Até o momento, as causas exatas das mortes ainda não foram detalhadas pelas autoridades e a motivação do crime permanece desconhecida. As informações são do g1 Santa Catarina.

Os quatro jovens haviam se mudado entre outubro e dezembro de 2025 para buscar por emprego e melhores condições de vida. As investigações, conduzidas pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas, revelaram que os quatro foram vistos pela última vez no Centro de Florianópolis.



