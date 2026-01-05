Moradores fecham a BR-304 em protesto após morte de adolescente em Aracati

Foto: Douglas Lemos Após morte de jovem por atropelamento, moradores travam a BR-304 cobrando segurança

Moradores da comunidade de Córrego do Retiro, em Aracati, no Ceará, interditaram o quilômetro 62 da BR-304, na manhã deste domingo, 4, exigindo melhorias de segurança no trânsito.

A manifestação foi motivada pela morte da adolescente Anelize Laureano Santos, de 14 anos, atropelada por uma carreta na última sexta-feira, 2, dia do seu aniversário. O motorista fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

Durante o protesto deste domingo, aproximadamente 100 manifestantes utilizaram troncos de árvores e pedaços de madeira para construir barreiras físicas na pista. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram focos de incêndio e a presença de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A comunidade exigia a instalação imediata de dispositivos de segurança no trecho. Os principais pedidos incluem fotossensores e quebra-molas, uma iluminação pública adequada e reforço na sinalização de trânsito.

Por volta das 11h54min a PRF recebeu o primeiro comunicado sobre a manifestação e mediatamente iniciou as negociações com os manifestantes. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi acionado para apoio e diante da demanda do ato pela presença de representantes do órgão no local.

"Com o avanço das negociações, os manifestantes aceitaram realizar a liberação pacífica do trecho. No momento, ainda há presença de detritos e restos de materiais incendiados sobre a pista, que já estão sendo removidos pelas equipes do Corpo de Bombeiros", informou a PRF.

Por volta das 17h45min, o trânsito foi liberado. Devido à quantidade de veículos represados, ainda houve lentidão, mas a pista estava totalmente aberta aos veículos.

Histórico de acidentes na BR 304

A urgência das reivindicações foi reforçada por um novo acidente ocorrido na manhã de hoje, o dia da manifestação.

Por volta das 10 horas, a PRF foi acionada para atender a uma queda de motocicleta no quilômetro 66 da BR-304.

O condutor sofreu lesões graves; a passageira teve ferimentos leves. Ambos foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aracati.

O histórico de acidentes e mortes na BR 304 é antigo. Em abril de 2025, a rodovia já havia sido fechada em um protesto similar após a morte de um bebê de apenas 4 meses, também vítima de atropelamento. O acidente ocorreu na região de Caiçara do Rio do Vento, no Rio Grande do Norte. (Colaborou Carlos Daniel)