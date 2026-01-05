Preços do petróleo caem cerca de 1% após ataque dos EUA na Venezuela

Os preços do petróleo caíram mais de 1% nesta segunda-feira (5, data local), após a operação das forças de segurança dos Estados Unidos que levou à captura do presidente Nicolás Maduro na Venezuela.

Nas primeiras operações na Ásia, o preço do Brent recuou 0,63%, para 60,37 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate caiu 0,70%, para 56,92 dólares por barril.

O presidente Donald Trump afirmou no sábado que os Estados Unidos vão dirigir a Venezuela durante um período de transição e incentivarão as empresas americanas a explorar o petróleo do país, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo.