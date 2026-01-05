PRF registra 5 acidentes e 635 infrações em balanço parcial do Ano Novo no Ceará

Foto: FCO FONTENELE ￼BALANÇO parcial da PRF registra cinco acidentes entre 30 de dezembro e 1º de janeiro

Um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou cinco acidentes durante a Operação Rodovida-Ano Novo no Ceará, dois deles considerados graves, entre 30 de dezembro e 1º de janeiro. A ação segue até o fim do domingo, 4, e os dados oficiais serão divulgados no dia seguinte.

Das 635 infrações de trânsito registradas no levantamento parcial de Ano Novo, 349 são por excesso de velocidade. Até o momento, a listagem é seguida por ultrapassagens proibidas, condutores inabilitados, não-uso do cinto, recusa ao teste de alcoolemia e veículos não licenciados.

Um dos acidentes graves ocorreu na manhã da quinta-feira, 1º, na BR-226, em Pedra Branca, a 237,04 km de Fortaleza. A colisão entre duas motocicletas culminou na morte de dois homens, com 33 e 24 anos, respectivamente.

Na ocasião, a rodovia foi parcialmente interditada, além de receber sinalização pela PRF. O atendimento da ocorrência se estendeu até por volta das 14 horas.

Os dados iniciais também apontaram o registro de seis feridos (leves e graves) e um acidente com morte, que resultou em dois óbitos.

De acordo com o informe da PRF, os números estão indicando redução se comparado à Operação Ano Novo do ano anterior, quando foram atendidos 28 acidentes. A nota ressaltou ainda que o “período de retorno do feriadão” tende a ser mais crítico.

Apesar de ainda serem dados parciais, os acidentes atendidos até o momento já podem representar um número reduzido em comparação à Operação Natal 2025, entre os dias 23 e 28 de dezembro, com 20 acidentes e 1.916 infrações de trânsito no Ceará.

O planejamento operacional focou no enfrentamento às condutas que mais contribuem para a ocorrência de acidentes graves. O excesso de velocidade, a infração mais flagrada durante a Operação Natal (902 registros), está entre os pontos de atenção.

Entre as autuações relacionadas à ingestão de álcool em território cearense, de janeiro a 30 de dezembro de 2025, foram contabilizadas mais de 500, considerando tanto a recusa ao teste quanto os resultados positivos. Já os casos de ultrapassagem somaram mais de 5.500 registros no mesmo período.

PRF também atendeu ocorrências criminais durante operação no final do ano

A Polícia Rodoviária Federal também registrou quatro ocorrências criminais na operação do final de ano. Entre os casos, dois referentes ao cumprimento de mandado de prisão, um registrado em Horizonte, na BR-116, e outro registrado em São Gonçalo do Amarante, na BR-222.

Já no dia 31 de dezembro, ação conjunta com a equipe do Comando de Policiamento do RAIO (CPRaio), em Icó, foi responsável pela recuperação de um veículo roubado e a prisão de um homem de 31 anos por adulteração e receptação. O carro, abordado na BR-116, estava adulterado e com placas falsas de São Paulo, mas os policiais conseguiram a identificação do original.

Operação Ano Novo da PRF: Balanço parcial no Ceará (de 30 de dezembro a 1º de janeiro)

Total de acidentes atendidos: 05

05 Acidentes considerados graves: 02

02 Feridos (leves e graves): 06

06 Acidentes com mortes: 01

01 Óbitos: 02

*Dados parciais. Resultado oficial pode registrar alterações