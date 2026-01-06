Cadastro para desconto de 50% no IPVA termina nesta semana

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-10-2025: Cadastro é feito de forma online e gratuita para motociclistas que atuam por aplicativos de transporte e entrega (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Motociclistas que atuam por meio de aplicativos de transporte ou entrega têm até esta sexta-feira, 9, para realizar o cadastro e solicitar o desconto de 50% no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2026.

O procedimento é voltado exclusivamente aos profissionais que utilizam motocicletas no exercício da atividade e deve ser feito de forma totalmente digital, por meio do site da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), na opção "Cadastro de motociclistas de aplicativo para isenção de 50% do IPVA".

A iniciativa tem como objetivo oferecer alívio financeiro à categoria, especialmente diante dos custos elevados com manutenção e combustível. Todo o processo é gratuito e não exige comparecimento presencial à sede da Etufor.

Regulamentação tem prazo maior para adequação



A regulamentação da atividade de motociclistas por aplicativo em Fortaleza prevê um período mais amplo para adequação.

Os profissionais terão 18 meses, contados a partir de 11 de dezembro do ano passado, para atender às exigências legais, incluindo a realização da vistoria obrigatória, que também segue o mesmo prazo.

Durante esse período de transição, os motociclistas deverão se adequar aos seguintes critérios:

ter no mínimo 18 anos para atuar com delivery e 21 anos para transporte de passageiros



possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A emitida há pelo menos dois anos com registro de Exercício de Atividade Remunerada (EAR)



utilizar equipamentos de segurança, como capacete certificado pelo Inmetro e colete reflexivo



conduzir motocicleta com, no mínimo, 125 cilindradas



estar com toda a documentação do veículo e do condutor regularizada



Quem pode solicitar

O benefício é destinado aos motociclistas que atendem aos critérios estabelecidos em Lei. Entre as exigências estão:

estar devidamente cadastrado em uma plataforma digital de transporte ou entrega



possuir motocicleta com até 160 cilindradas



comprovar a realização de, no mínimo, três mil viagens no último ano, entre outros requisitos

previstos na legislação

Pagamento do IPVA

Após a análise e aprovação do cadastro, os beneficiários poderão emitir o boleto do IPVA com o desconto aplicado.

O pagamento poderá ser feito em cota única até o dia 27 de janeiro de 2026 ou de forma parcelada, com início a partir de 10 de fevereiro.

Como realizar a solicitação

Para efetuar o cadastro, o motociclista deve acessar o site da Etufor e enviar a documentação exigida, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com categoria A e indicação de atividade remunerada, documento do veículo e comprovações de vínculo com a plataforma digital, a exemplo de prints do aplicativo utilizado.

A Etufor reforça que todo o procedimento ocorre de maneira online, sem custos e sem necessidade de deslocamento presencial.



