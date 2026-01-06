Mulher e recém-nascido são resgatados durante incêndio em apartamento em Fortaleza

Foto: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO ￼RESGATE foi feito por moradores após incêndio atingir apartamento

Uma mulher e um recém-nascido foram resgatados por moradores durante um incêndio em um apartamento no Conjunto Habitacional Cidade Jardim, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. A ocorrência aconteceu na manhã desse domingo, 4.

Imagens do resgate, registradas por testemunhas no local, mostram moradores utilizando uma rede para retirar a criança pela janela do segundo andar de um dos apartamentos atingidos pelo incêndio. Pelo menos quatro pessoas participaram da ação, ajudando a transportar a criança em segurança para fora do local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para a ocorrência por volta das 12h04min.

No local, foi informado que uma mulher com um recém-nascido encontrava-se em um pavimento superior, impossibilitada de descer em razão da intensa propagação de fumaça e calor, mas que foram retirados por moradores.

Além disso, os agentes constataram que a proprietária do imóvel atingido pelo incêndio já havia conseguido deixar o local. Moradores relataram ainda que tentaram conter as chamas, mas não conseguiram.

No local, a guarnição atuou diretamente no foco do incêndio e realizou ações de busca e salvamento, prestando auxílio à moradora e ao recém-nascido. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

Imóvel teve danos no mobiliário, eletrodomésticos e revestimentos internos

Uma avaliação preliminar dos danos feita pelos Bombeiros apontou perdas significativas de mobiliário, eletrodomésticos e revestimentos internos. O imóvel também teve destruição total do banheiro e comprometimento das paredes e do teto de todos os cômodos do apartamento.

No imóvel, foram executados os procedimentos de rescaldo e isolamento da área. “Não houve registro de vítimas. A área permaneceu isolada para fins de segurança e eventual realização de perícia técnica”, disse o CBMCE.

