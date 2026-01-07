Consulado do Brasil em Lisboa diz que recebeu um passaporte de Eliza Samudio

Foto: Divulgação/Netflix Documentário 'A vítima invisível: o caso Eliza Samúdio' foi lançado nesta quinta

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa recebeu um passaporte de Eliza Samudio, modelo assassinada aos 25 anos, em 2010. O órgão confirmou a descoberta e disse já ter comunicado oficialmente o Itamaraty para definir os procedimentos de destinação do documento.

Ainda não se sabe como o passaporte, encontrado na última sexta-feira, 2, chegou a Portugal.

Oito pessoas foram condenadas pela morte de Eliza, mas, até hoje, o corpo da modelo não foi encontrado. A suspeita principal, baseada em relatos de testemunhas, é que o corpo tenha sido esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto.

O ex-goleiro Bruno, com quem Eliza já tinha se relacionado, foi condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. O casal teve um filho que, na época, não tinha a paternidade reconhecida pelo ex-atleta.

Em janeiro de 2023, Bruno obteve liberdade condicional, após ter a pena progredida para o regime semiaberto em 2018.

