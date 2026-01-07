Logo O POVO+
Consulado do Brasil em Lisboa diz que recebeu um passaporte de Eliza Samudio
Comentar
Farol

Consulado do Brasil em Lisboa diz que recebeu um passaporte de Eliza Samudio

Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Documentário 'A vítima invisível: o caso Eliza Samúdio' foi lançado nesta quinta (Foto: Divulgação/Netflix)
Foto: Divulgação/Netflix Documentário 'A vítima invisível: o caso Eliza Samúdio' foi lançado nesta quinta

O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa recebeu um passaporte de Eliza Samudio, modelo assassinada aos 25 anos, em 2010. O órgão confirmou a descoberta e disse já ter comunicado oficialmente o Itamaraty para definir os procedimentos de destinação do documento.

Ainda não se sabe como o passaporte, encontrado na última sexta-feira, 2, chegou a Portugal.

Oito pessoas foram condenadas pela morte de Eliza, mas, até hoje, o corpo da modelo não foi encontrado. A suspeita principal, baseada em relatos de testemunhas, é que o corpo tenha sido esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto.

O ex-goleiro Bruno, com quem Eliza já tinha se relacionado, foi condenado em 2013 a 22 anos e três meses de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. O casal teve um filho que, na época, não tinha a paternidade reconhecida pelo ex-atleta.

Em janeiro de 2023, Bruno obteve liberdade condicional, após ter a pena progredida para o regime semiaberto em 2018.

O que você achou desse conteúdo?