Foto: Divulgação/Cícero Silveira Frota da PMCE é reforçada com 30 viaturas semiblindadas

A frota da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi reforçada com 30 viaturas semiblindadas. Os veículos, de um conjunto de 136 automóveis, chegaram ao Estado nesta terça-feira, 6, em Fortaleza.

Com investimento de R$ 25 milhões, iniciativa faz parte do conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública no Estado.

Em dezembro último, a PMCE havia recebido 82 fuzis e 15 drones, como parte do reforço. Fuzis serão destinados a agentes das Forças Táticas e Patrulhas Rurais, no Interior e na Capital. Já os drones serão destinados aos setores de inteligência da corporação.

Mais de 6 mil policiais foram treinados para atuar em viaturas semiblindadas

O governador Elmano de Freitas (PT) destacou a importância do reforço no trabalho diário dos policiais: “Todos esses esforços têm como objetivo garantir a segurança desse grande profissional que protege o povo cearense: o policial militar”, afirmou em nota à imprensa.

O secretário de segurança pública, Roberto Sá, e o comanda-geral da PMCE, Sinval Sampaio, estiveram presentes na entrega dos equipamentos.

As 136 viaturas adquiridas são no modelo Renault Duster, e até esta sexta-feira, 9, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), “50 veículos novos estarão circulando pelas ruas”.

“Tenho que agradecer pela decisão estratégica e importantíssima de adquirir viaturas blindadas para os nossos policiais. Isso é uma conquista, uma proteção para a vida dos profissionais", declarou Roberto Sá em nota à imprensa.

Segundo a SSPDS, desde 2023 a PMCE recebeu o reforço de 575 novas viaturas. Uma semiblindagem aumenta a resistência do veículo contra leves impactos e atos de vandalismo.

"Já treinamos cerca de 6 mil policiais militares para atuarem nessas viaturas semiblindadas para que, em uma situação de confronto, saibam exatamente o que fazer e onde estarão melhor protegidos", afirmou o comandante-geral da PMCE, Sinval Sampaio.

