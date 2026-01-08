Polícia investiga ataque criminoso a provedores de internet em São Gonçalo do Amarante

Foto: AURÉLIO ALVES Imagem de apoio ilustrativo. Ataque a provedores de internet é registrado em São Gonçalo do Amarante

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um ataque criminoso a provedoras de internet no distrito do Pecém, localizado no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa terça-feira, 6.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou ao O POVO, nesta quarta-feira, 7, que o policiamento na região foi reforçado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após a ocorrência. Nenhum suspeito dos ataques, que teriam envolvimento de uma facção criminosa, foi preso até a publicação desta matéria.

Ainda segundo o órgão, o caso é investigado com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS). “As diligências estão em andamento, e novas informações serão repassadas em momento oportuno para não prejudicar os trabalhos policiais”, disse a pasta.

A pasta de segurança explicou que os agentes buscam identificar, investigar e prender suspeitos de cometerem crimes contra provedores de internet. Também buscam combater o serviço ilegal de provedores e empresas clandestina que tentam monopolizar a distribuição de internet.

O POVO procurou a União dos Provedores do Ceará (Uniproce) para saber se a entidade recebeu informações sobre o ataque, assim como quais foram os danos identificados com a ação criminosa. A matéria será atualizada quando o grupo responder.

Mais de 80 pessoas foram presas por danos contra empresas provedoras de internet

Um balanço divulgado pela SSPDS informou que, desde março do ano passado, 85 pessoas foram presas suspeitas de danos contra empresas provedoras de internet. As prisões foram realizadas por mandados de prisão e em flagrante, principalmente durante a operação Strike.

Os ataques a provedoras foram intensificados em janeiro do ano passado, mas as ocorrências já haviam sido observadas em 2023. A maior parte dos ataques foi praticada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), sendo ordenados por lideranças escondidas no Rio de Janeiro.

Entre os danos registrados nos ataques estão prejuízos às estruturas das empresas, como veículos incendiados e caixas de fibra ótica destruídas, além de ameaças a técnicos.

Em Fortaleza, os casos foram registrados nos bairros Carlito Pamplona, Jacarecanga, Conjunto Metropolitano e Farias Brito. No Interior do Estado, os municípios foram Caridade, Caucaia, Aquiraz, São Gonçalo do Amarante, entre outros.