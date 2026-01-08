Sem Wagner Moura, Sindicato dos Atores de Hollywood anuncia indicados do The Actor Awards

Foto: Warner Bros./Divulgação "Uma Batalha Após a Outra", do diretor e roteirista Paul Thomas Anderson, é estrelado por Leonardo DiCaprio

O Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou os indicados ao 32º The Actor Awards (até ano passado conhecido como SAG Awards) na tarde desta quarta-feira, 7.

Apesar da expectativa que o brasileiro Wagner Moura tinha de receber uma indicação após uma temporada de premiações americanas pelo seu papel em “O Agente Secreto”, a instituição manteve a tradição ao indicar apenas norte-americanos na categoria de ator.

Foram indicados Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra"), Michael B. Jordan ("Pecadores"), Jesse Plemons ("Bugonia") e Ethan Hawke ("Blue Moon").

Essa ausência, porém, não impede Wagner Moura de receber uma indicação no Oscar. Em 2025, Fernanda Torres conseguiu uma vaga cobiçada na categoria de Melhor Atriz sem ter sido indicada ao SAG e nem mesmo ao Bafta, grandes premiações que são consideradas precursoras do Oscar.

Oscar 2026

Diferente do SAG, associação formada apenas por atores e atrizes, a Academia de Artes e Ciências de Hollywood, que organiza o Oscar, conta com mais de 11 mil votantes que contemplam todas as demais áreas do cinema, como roteiristas, montadores, diretores e fotógrafos.

O 32º The Actor Awards acontecerá no dia 1º de março, domingo, a duas semanas do 98º Oscar que encerra a temporada de premiações do cinema e vai acontecer em 15 de março.



Confira a Lista Completa de indicados:

Melhor Elenco de Filme

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Melhor Ator de Filme

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B. Jordan, por Pecadores

Jesse Plemons, por Bugonia

Melhor Atriz de Filme

Jesse Buckley, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Kate Hudson, por Song Sung Blue

Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra

Emma Stone, por Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante de Filme

Miles Caton, por Pecadores

Benicio Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Paul Mescal, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra

Melhor Atriz Coadjuvante de Filme

Odessa A'zion, por Marty Supreme

Ariana Grande, por Wicked: Parte 2

Amy Madigan, por A Hora do Mal

Wunmi Musaku, por Pecadores

Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra

Melhor Elenco de Dublês de Filme

F1: O Filme

Frankenstein

Missão: Impossível - O Acerto Final

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Melhor Elenco de Série de Drama

A Diplomata

Landman

The Pitt

Ruptura

The White Lotus

Melhor Elenco de Série de Comédia

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Only Murders in the Building

O Estúdio

Melhor Ator de Série de Drama

Sterling K. Brown, por Paradise

Billy Crudup, por The Morning Show

Walton Goggins, por The White Lotus

Gary Oldman, por Slow Horses

Noah Wyle, por The Pitt

Melhor Atriz de Série de Drama

Britt Lower, por Ruptura

Parker Posey, por The White Lotus

Keri Russell, por A Diplomata

Rhea Seehorn, por Pluribus

Aimee Lou Wood, por The White Lotus

Melhor Ator de Série de Comédia

Ike Barinholtz, por O Estúdio

Adam Brody, por Ninguém Quer

Ted Danson, por Um Espião Infiltrado

Seth Rogen, por O Estúdio

Martin Short, por Only Murders in the Building

Melhor Atriz de Série de Comédia

Kathryn Hahn, por O Estúdio

Catherine O'Hara, por O Estúdio

Jenna Ortega, por Wandinha

Jean Smart, por Hacks

Kristen Wiig, por Palm Royale

Melhor Ator de Minissérie ou Filme para TV

Jason Bateman, por Black Rabbit

Owen Cooper, por Adolescência

Stephen Graham, por Adolescência

Charlie Hunnam, por Monstro: A História de Ed Gein

Matthew Rhys, por O Monstro em Mim

Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para TV

Claire Danes, por O Monstro em Mim

Erin Doherty, por Adolescência

Sarah Snook, por All Her Fault

Christine Tremarco, por Adolescência

Michelle Williams, por Morrendo Por Sexo

Melhor Elenco de Dublês em Série

Andor

Landman

The Last of Us

Round 6

Stranger Things

