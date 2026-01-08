Sem Wagner Moura, Sindicato dos Atores de Hollywood anuncia indicados do The Actor Awards

O Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou os indicados ao 32º The Actor Awards (até ano passado conhecido como SAG Awards) na tarde desta quarta-feira, 7.
Apesar da expectativa que o brasileiro Wagner Moura tinha de receber uma indicação após uma temporada de premiações americanas pelo seu papel em “O Agente Secreto”, a instituição manteve a tradição ao indicar apenas norte-americanos na categoria de ator.
Foram indicados Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra"), Michael B. Jordan ("Pecadores"), Jesse Plemons ("Bugonia") e Ethan Hawke ("Blue Moon").
Essa ausência, porém, não impede Wagner Moura de receber uma indicação no Oscar. Em 2025, Fernanda Torres conseguiu uma vaga cobiçada na categoria de Melhor Atriz sem ter sido indicada ao SAG e nem mesmo ao Bafta, grandes premiações que são consideradas precursoras do Oscar.
Diferente do SAG, associação formada apenas por atores e atrizes, a Academia de Artes e Ciências de Hollywood, que organiza o Oscar, conta com mais de 11 mil votantes que contemplam todas as demais áreas do cinema, como roteiristas, montadores, diretores e fotógrafos.
O 32º The Actor Awards acontecerá no dia 1º de março, domingo, a duas semanas do 98º Oscar que encerra a temporada de premiações do cinema e vai acontecer em 15 de março.
Confira a Lista Completa de indicados:
Melhor Elenco de Filme
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Ator de Filme
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra
Ethan Hawke, por Blue Moon
Michael B. Jordan, por Pecadores
Jesse Plemons, por Bugonia
Melhor Atriz de Filme
Jesse Buckley, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Kate Hudson, por Song Sung Blue
Chase Infiniti, por Uma Batalha Após a Outra
Emma Stone, por Bugonia
Melhor Ator Coadjuvante de Filme
Miles Caton, por Pecadores
Benicio Del Toro, por Uma Batalha Após a Outra
Jacob Elordi, por Frankenstein
Paul Mescal, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Sean Penn, por Uma Batalha Após a Outra
Melhor Atriz Coadjuvante de Filme
Odessa A'zion, por Marty Supreme
Ariana Grande, por Wicked: Parte 2
Amy Madigan, por A Hora do Mal
Wunmi Musaku, por Pecadores
Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra
Melhor Elenco de Dublês de Filme
F1: O Filme
Frankenstein
Missão: Impossível - O Acerto Final
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Elenco de Série de Drama
A Diplomata
Landman
The Pitt
Ruptura
The White Lotus
Melhor Elenco de Série de Comédia
Abbott Elementary
O Urso
Hacks
Only Murders in the Building
O Estúdio
Melhor Ator de Série de Drama
Sterling K. Brown, por Paradise
Billy Crudup, por The Morning Show
Walton Goggins, por The White Lotus
Gary Oldman, por Slow Horses
Noah Wyle, por The Pitt
Melhor Atriz de Série de Drama
Britt Lower, por Ruptura
Parker Posey, por The White Lotus
Keri Russell, por A Diplomata
Rhea Seehorn, por Pluribus
Aimee Lou Wood, por The White Lotus
Melhor Ator de Série de Comédia
Ike Barinholtz, por O Estúdio
Adam Brody, por Ninguém Quer
Ted Danson, por Um Espião Infiltrado
Seth Rogen, por O Estúdio
Martin Short, por Only Murders in the Building
Melhor Atriz de Série de Comédia
Kathryn Hahn, por O Estúdio
Catherine O'Hara, por O Estúdio
Jenna Ortega, por Wandinha
Jean Smart, por Hacks
Kristen Wiig, por Palm Royale
Melhor Ator de Minissérie ou Filme para TV
Jason Bateman, por Black Rabbit
Owen Cooper, por Adolescência
Stephen Graham, por Adolescência
Charlie Hunnam, por Monstro: A História de Ed Gein
Matthew Rhys, por O Monstro em Mim
Melhor Atriz de Minissérie ou Filme para TV
Claire Danes, por O Monstro em Mim
Erin Doherty, por Adolescência
Sarah Snook, por All Her Fault
Christine Tremarco, por Adolescência
Michelle Williams, por Morrendo Por Sexo
Melhor Elenco de Dublês em Série
Andor
Landman
The Last of Us
Round 6
Stranger Things